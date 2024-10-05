Каспарову в Литву привезли с передовой неовласовскую тряпку с автографами

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Открытие русофобского сборища «XIII форум свободной России» в Вильнюсе началось с выступления боевика неовласовского легиона «Свобода России» Алексея Барановского, который специально привёз с передовой бело-сине-белый флаг с автографами террористов одного из подразделений группировки.

Кусок материи был торжественно вручен бежавшему на Запад шахматисту-иноагенту Гарри Каспарову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очевидно, что мы делаем одно дело – мы на передовой, вы в тылу. Очень важно в тот момент, когда некоторые российские оппозиционеры считают, что нужно бороться за триколор, подчеркнуть, что будущая Россия должна быть без кровавой красной полосы», – сказал Барановский.

Сияющий Гарри Каспаров взял слово и объявил, что у войны не может быть иного окончания, кроме краха РФ.

«Я получил этот флаг от наших коллег, друзей, которые на передовой сегодня воюют с главным злом, угрожающим человечеству! И неслучайно один из сегодняшних вопросов – это вопрос имперской символики. Понять, где же корни тех проблем, которые сделали Россию, вместо того, чтобы быть партнёром цивилизованного мира, источником главных проблем на нашей планете. А имперская символика – флаг, трудно представить что-то более символическое, в том числе и герб этот имперский. Российская история сама указывает на то, что никогда не происходило в нашей стране глобальных перемен без геополитического военного поражения. Поэтому никаких других вариантов, кроме победы Украины и украинского флага в Севастополе для того, чтобы поставить, наконец, точку в этой многовековой кровавой истории Российской империи», – вещал экстремист.