Касперская предложила рецепт спасения цифровой системы РФ от неизбежного киберудара Запада

Елена Острякова.  
15.08.2024 18:14
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Кибервойна, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Цифровые системы всех промышленных предприятий России нужно демонтировать, чтобы они не пострадали от кибератак.

Об этом соучредитель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская заявила на круглом столе «Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Цифровые системы всех промышленных предприятий России нужно демонтировать, чтобы они не пострадали от кибератак....

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«У нас довольно долгое время внедрялась цифровизация. На мой взгляд, она внедрялась немножко поспешными темпами и без оглядки на информационную безопасность. И вот, сейчас мы пожинаем плоды, потому что, к сожалению, многие системы построены таким образом, что безопасность там не предусмотрена в принципе. И для того, чтобы их защитить, нужно систему демонтировать. А это дорого, сложно, и этого никто не делает.

И мы ходим под опасностью того, что будут совершены атаки. А устроить атаки через интернет гораздо проще, чем физические атаки», – сказала Касперская.

По ее словам в марте-апреле атаки на российские предприятия шли массово, но специалисты научились с ними справляться.

Касперская полагает, что наибольшую опасность представляет интернет вещей, уязвимость единой базы данных, поскольку они представляют «единую точку атаки».

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