Касперская предложила рецепт спасения цифровой системы РФ от неизбежного киберудара Запада

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Цифровые системы всех промышленных предприятий России нужно демонтировать, чтобы они не пострадали от кибератак.

Об этом соучредитель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская заявила на круглом столе «Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас довольно долгое время внедрялась цифровизация. На мой взгляд, она внедрялась немножко поспешными темпами и без оглядки на информационную безопасность. И вот, сейчас мы пожинаем плоды, потому что, к сожалению, многие системы построены таким образом, что безопасность там не предусмотрена в принципе. И для того, чтобы их защитить, нужно систему демонтировать. А это дорого, сложно, и этого никто не делает. И мы ходим под опасностью того, что будут совершены атаки. А устроить атаки через интернет гораздо проще, чем физические атаки», – сказала Касперская.

По ее словам в марте-апреле атаки на российские предприятия шли массово, но специалисты научились с ними справляться.

Касперская полагает, что наибольшую опасность представляет интернет вещей, уязвимость единой базы данных, поскольку они представляют «единую точку атаки».