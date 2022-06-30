Каспийский саммит: Россия прорубила окно в Индийский океан

В среду в Ашхабаде состоялся VI саммит глав прикаспийских государств с участием президента России Владимира Путина, на котором были обсуждены дальнейшие пути прикаспийского сотрудничества и закрепления нынешнего статуса Каспия, как внутреннего водоёма без присутствия в его акватории военных контингентов и судов других государств, в первую очередь стран НАТО.

Это стало главным лейтмотивом всего мероприятия, где обсуждались и варианты совместного использования ресурсов Каспийского моря и логистических путей транспортировки грузов в ситуации глобальных санкций, обрушившихся на Россию со стороны Запада. И в этом интересы Тегерана и Москвы полностью совпали, в том числе и по эксплуатации водных маршрутов.

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Очевидно, что Россия заинтересована вместе с Ираном в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг». Соглашение о нём было подписано между Россией, Ираном и Индией еще в 2002 году, но именно сейчас данный стратегический путь становится наиболее важным, так как прорывает блокаду, устроенную ЕС, США и Великобританией в отношении российского и иранского народов.

«Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяжённостью 7200 километров – от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел», – отметил Владимир Путин, подчеркнув большое значение нового пути в нынешней геополитической реальности.

В связи с этим Иран и Россия, как главные по своим размерам и силе державы, выступили в качестве ведущих игроков по превращению данной стратегической артерии в общекаспийский проект, по которому может проходить в год грузов от 14,6 до 24,7 млн тонн. Эту мысль подтвердила и известный аналитик Каринэ Геворгян, пришедшая к выводу, что это своеобразное «прорубленное окно» в Индийский океан.

«Этот водоём предполагает множество маршрутов. В частности, это единственное прямое сообщение с Ираном. Например, в случае закрытия воздушных коридоров рядом стран, включая Грузию, Россия имеет возможность — по крайней мере, через Каспий, через Иран — оказаться в Персидском заливе, в Индийском океане, добраться до ОАЭ и Саудовской Аравии», — заявила Геворгян.

В связи с этим Каспий прочно становится внутренней акваторией России и Ирана, куда уже не будут допущены другие мировые игроки, как бы они этого не хотели. И этому будет способствовать, заключенная еще в 2018 году в казахстанском городе Актау на V Каспийском саммите Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Напомним, что Конвенция была своеобразным ответом России и Ирана на попытки американцев разместить свои военные базы в казахстанских портах Актау и Курык в рамках подписанного Назарбаевым с Вашингтоном соглашения о военном сотрудничестве. Её подписание главами пяти государств сразу поставило крест на подобных планах и закрепило позиции Москвы в Каспийском регионе.

Примечательно, но в том же Ашхабаде за день до нынешнего саммита состоялось заседание глав дипломатических ведомств Туркмении, Казахстана, Азербайджана, Ирана и России, где была подтверждена актуальность и незыблемость принципов Конвенции о правовом статусе Каспия, которая предполагает, что «Каспийское море является морем всех пяти каспийских государств», и только они «имеют суверенные права в отношении моря и его ресурсов».

В связи с этим в некой логистической ловушке оказываются и ведущие американские, британские и европейские добывающие компании, контролирующие три четверти нефтегазового сектора Казахстана, в том числе и на каспийском шельфе. Так, окончательно были развеяны с началом спецоперации на Украине и планы Назарбаева, озвученные в 2018 году, о возведении судоходного канала, соединяющего Каспий с Азовским морем, так как последнее стало также внутренним водоёмом России.

Остаётся правда попытка Нур-Султана наладить новый обходной маршрут для транспортировки нефти, добытой американскими и европейскими компаниями, через Каспийское море в Баку и далее через территорию Грузии и Турции в ЕС. Эту тему, кстати, активно продвигал на саммите президент РК Касым-Жомарт Токаев, доказывая важность пути «Восток – Запад».

«Существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. По итогам 5 месяцев текущего года объём перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более чем 9%. С целью наращивания объёма грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота», – победно резюмировал Токаев.

Но как известно быстро это не получится, так как покупка нового флота и модернизация казахстанских портов Актау и Курык займёт не менее трёх лет, что в ситуации быстро меняющейся международной ситуации и регионализации мировой экономики может оказаться на финише уже и не таким актуальным. Поэтому пока реальной альтернативы российскому железнодорожному и трубопроводному маршруту попросту нет.

И важное отличие тут также бросается сразу в глаза. Так, Россия стремится снизить поставки на Запад энергоносителей в силу недружественной политики и объявленных санкций, переориентировав свои энергетические и товарные потоки на Юг и Восток, а руководство Казахстана по-прежнему пытается нарастить свой экспорт углеводородного сырья в Европу, чем консервирует и сохраняет колониальную сырьевую – вывозную модель экономики.

Похоже, что неоправданным в данной ситуации становится и план-фикс Баку получить максимум прибылей и выгод от объединения энергетических маршрутов газа и нефти из Казахстана и Туркмении для транспортировки их в дельнейшем в Турцию и ЕС в обход России.

Ведь нарастить объемы поставок сразу не получится, да и пока хваленный Зангезурский коридор, из-за чего и разразилась два года назад вторая Карабахская война, в итоге так и не заработал.

Вероятно, не получится у Азербайджана и стать военным форпостом Турции и альянса НАТО на Каспии, так как Россия и Иран не позволят уже этого сделать. Так, что навряд ли повторятся совместные азербайджано-турецкие учения в акватории моря в сколько-нибудь обозримом будущем. То есть военная, логистическая и экономическая основа «тюркской интеграции» явно повисает в воздухе.

Поставят Тегеран и Москва под контроль и деятельность американских, британских и европейских корпораций, наносящих сейчас колоссальный экологический урон Каспию. Либо вообще может быть поставлен ребром вопрос об их выдворении, так как они представляют реальную угрозу для флоры и фауны всей акватории.

В частности, работы по углублению дна на казахстанском месторождении Кашаган в северо-восточной части моря консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC), в котором господствуют Eni (Италия), ExxonMobil (США), Shell (Великобритания), Total (Франция) и Inpex (Япония), уже приводят к массовой гибели тюленей и птиц. Об этом мы уже писали в своей предыдущей статье.

Именно в связи с этим Владимир Путин предложил провести конференцию по сохранению природы и фауны уникального моря, которая состоится в ближайшей перспективе.

«Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции», – отметил президент России.

В итоге было принято совместное коммюнике, которое еще раз подтвердило стремление сторон придерживаться положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря с развитием совместной торговли и общих проектов. И это несомненный дипломатический и политический успех Москвы на постсоветском пространстве, который к тому же делает все попытки Запада изолировать Россию бессмысленными.