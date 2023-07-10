Кассетные боеприпасы бесполезны на таком фронте – экс-представитель НАТО
Максимум, на что способны распиаренные кассетные боеприпасы, которые Америка передаёт Украине, это удары по первой линии российской обороны.
Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в Москве, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он не сказал, сколько кассетных бомб, когда они здесь будут, почему мы их за полтора года не подготовили, недостаточно во всём мире. У России, у одной, достаточно, а у всего НАТО недостаточно оказалось – ух ты, а мы не готовы к такой войне. К Китаю готовы, к Советскому Союзу были готовы, а маленькая Украина недостаточная, чтобы смогла – вот, сейчас дадим кассетные бомбы.
Что такое кассетные бомбы – это не то оружие, которое сыграет или поменяет ситуацию на фронте. 20 километров из «трёх семёрок», то есть с первой же линии украинцы не будут стрелять, значит они будут стрелять со второй-третьей линии», – отметил он.
«То есть они достанут в лучшем случае первую линию обороны России. Что это изменит? Наверняка спасёт несколько жизней украинских воинов, спасибо, но не поменяет ситуацию на фронте никаким образом – сегодня они придут, завтра или через 20 дней, или ещё через полтора года. И сколько их придёт?», – возмущался Табах.
Спасибо!
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