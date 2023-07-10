Кассетные боеприпасы бесполезны на таком фронте – экс-представитель НАТО

Максимум, на что способны распиаренные кассетные боеприпасы, которые Америка передаёт Украине, это удары по первой линии российской обороны.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в Москве, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он не сказал, сколько кассетных бомб, когда они здесь будут, почему мы их за полтора года не подготовили, недостаточно во всём мире. У России, у одной, достаточно, а у всего НАТО недостаточно оказалось – ух ты, а мы не готовы к такой войне. К Китаю готовы, к Советскому Союзу были готовы, а маленькая Украина недостаточная, чтобы смогла – вот, сейчас дадим кассетные бомбы.

Что такое кассетные бомбы – это не то оружие, которое сыграет или поменяет ситуацию на фронте. 20 километров из «трёх семёрок», то есть с первой же линии украинцы не будут стрелять, значит они будут стрелять со второй-третьей линии», – отметил он.