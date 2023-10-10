Кассетные бомбы – это мерзко, но против России можно – британский генерал

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Кассетные боеприпасы – это недопустимо для применения, но если речь идет об использовании ВСУ против российских военных, то это «другое дело».

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший замглавнокомандующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, кассетные бомбы – это мерзкий, отвратительный аспект войны, и я категорически осуждаю использование кассетных бомб. Но если Украине нужны кассетные бомбы для разминирования российских траншейных систем на украинской территории, то это совершенно другое дело. Это дело украинцев», – сказал британец.

«Но что Украине действительно нужно, так это высокоточные возможности дальнего действия, чтобы она могла нацеливаться на российские логистические объекты, штаб-квартиры и тому подобное и тем самым усложнять задачу российской стороне», – заявил Ширрефф.