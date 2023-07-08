Кассетные бомбы уже на руках ВСУ

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Джо Байден заявил, что США передадут Украине для успеха наступления ВСУ кассетные боеприпасы – оружие, использование которого считается в мире негуманным. Еще недавно сами американцы предостерегали Россию от применения такого оружия. Ведь каждый из кассетных снарядов состоит из десятков более мелких. При взрыве они образуют целые облака поражающих элементов, которые летят в разные стороны, приводя к огромным человеческим жертвам. Более того, боеприпасы устроены так, что часть содержимого кассеты, разлетевшись, может не сдетонировать, а остаться лежать на земле – в роли мины. Их сложно найти и разминировать. От них гибнут мирные люди спустя много времени после окончания боевых действий.

«Эта война зависит от боеприпасов. Они у них кончались, и у нас их тоже мало. Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать — не в качестве постоянной меры, но на переходный период — такие снаряды, пока мы не произведём большее боеприпасов калибра 155 мм», – Байден пояснил свое решение дефицитом обычных снарядов.

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А Пентагон заявил, что США осознают риски.

«Обеспокоенности о последствиях использования кассетных бомб для гражданского населения не перевешивают тревоги о победе России в украинском конфликте», – откровенничает американское военное ведомство.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский объясняет последствия от передачи кассетных боеприпасов.

«Итак, если США поставят не менее 100 000 кассетных бомб, из десяти минимум четыре не взорвется сразу. Украина будет завалена как минимум 40 000 неразорвавшихся бомб, которые позже подберëт ребенок или наступит старик. То есть Байден и Зеленский – военные преступники», – оглашает вердикт Бердичевский.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев обращает внимание, что целью США является не победа Украины, а провоцирование как можно более длительного конфликта.

«Этими поставками Вашингтон поддерживает образ главного сторонника Киева, попутно, возможно, убивая как можно больше русских с обеих сторон фронта. Я пишу «возможно», потому что еще непонятно, когда эти бомбы передадут Украине. Убивать русских, но не помочь Украине победить. Потому что в этом случае США дали бы дальнобойные ракеты», – считает Царев.

С ним соглашается политолог Сергей Марков.

«Решение США поставить кассетные боеприпасы украинской армии ясно показывают цель политики США в украинском кризисе – чтобы было просто убито как можно больше людей. Ведь с обеих сторон убивают русских, и это напоминает геноцид русского народа. Именно просто убийство русских – это главный мотив политики русофоба Блинкена и всей администрации Байдена. Блинкен рассчитывает также, что, чем больше будет убито украинцев, тем сильнее будет ненависть к России и тем легче сделать из Украины Антироссию», – описывает ситуацию Марков.

Политолог Евгений Сатановский полагает, что США готовы передавать постепенно все более и более мощное оружие ВСУ – вплоть до ядерного.

«Кассетные боеприпасы в руках ВСУ… Дальше можно поставлять Зеленскому запрещёнку по нарастающей. Напалм. Дефолианты. Химическое и бактериологическое оружие. Ядерные бомбы… Когда это американцы и их соратники по борьбе со всем нормальным в этом мире, туземцев жалели?! Во Вьетнаме, что ли? В Корее? В Ираке и Афганистане? В Югославии? Или когда Германию и Японию зажигательными, а Японию ещё и атомными бомбами утюжили?! Ответ понятен… Мы, в их представлении – туземцы. Дикари. Недочеловеки», – поясняет Сатановский.

Его коллега Павел Данилин считает, что передача кассетных боеприпасов – следствие невнятной позиции Москвы, которая вместо разгрома Украины торгуется, пытаясь заключать «зерновые» и «аммиачные» сделки.

«Проблема применения кассетных бомб бандеровской сволочью, проблема терактов на Крымском мосту, взрывов Каховской плотины, Северного газопровода и угроз взрыва ЗАЭС кроется в полной и абсолютной уверенности коллективного хохла в его безнаказанности. И сам коллективный хохол а лице Зеленского/Буданова/Подоляка, и их родственники, и их близкие – не на фронте. Они в безопасности. Им хорошо. Они делают бабки. А гибнут – простые щирые украинцы, которых, конечно же, коллективному хохлу совершенно не жалко. Самое поганое, что эту убежденность в абсолютной безопасности коллективного хохла, Россия – в лице целого ряда облеченных властью представителей – усиленно поддерживает. Поддерживает, по крайней мере, на словах (впрочем, на делах – тоже), с таким усердием, с которым она не защищала ни Каховскую ГЭС, ни Крымский мост. Одно манящее слово – «аммиакопровод», и второе – «зерновая сделка», чего стоят», – пишет Данилин.

Кстати, волонтер Владимир Романов считает, что кассетные боеприпасы уже на руках у ВСУ – в доказательство он публикует фото находки, обнаруженной еще в июне в Запорожской области на линии фронта.

«По факту они давно Украине переданы. Вот эту штуку я подобрал на нолике в Пологовском р-не (Запорожская область) ещё 23.06.2023», – предостерегает Романов.