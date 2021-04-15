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15.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
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Кассетный скандал в КПРФ – Зюганова отправляют на пенсию


Геннадий Зюганов не будет переизбран лидером КПРФ на предстоящем 24 апреля съезде. Об этом в среду в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рады, у них скоро съезд. Будет избран новый руководитель, наверное – Афонин. Хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Но я с ним поговорил, он возьмет самоотвод. И будет новая программа – построения социализма на острове Сахалин. Они его построят. Утром будет «Боже царя храни» исполняться, в обед – «Широка страна моя родная», вечером – «Интернационал». На обед рыба, и утром физкультура в океане. Мы счастливы, что, наконец, сбудется мечта, и на Сахалине в 41-м году такое общество будет построено. Пока поможем, чтобы не было разлада на съезде, может быть, охрану выставить. Может, Геннадий Андреевич захочет, чтобы, все-таки, он был бы избран. Это сегодня знамя коммунистов, выше, чем Маркс и Энгельс, и Ленин, и Сталин вместе взятые. Пожелаем успехов», – сказал Жириновский.

Зюганов грубо ответил Жириновскому, посоветовав заниматься делами своей партии.

«Что касается сегодняшнего заявления Жириновского о якобы возможных изменениях в составе руководства КПРФ – скажу следующее. Руководство КПРФ будет избрано на съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием. В отличие от партии фюрерского типа, коей является ЛДПР, в КПРФ воля членов партии обязательна. Весеннее обострение, которое все каждый раз замечают у Жириновского, очевидно, вступило в активную фазу. Отсюда и не вполне адекватное высказывание в отношении руководства КПРФ», – написал Зюганов в своем телеграм-канале.

Однако о том, что в КПРФ бушует раскол, не говорит в последнее время только ленивый. Помимо Афонина кандидатом на место партийного лидера называют москвича Валерия Рашкина, который в последнее время активно работает с либеральными СМИ, открыто заявляя о своей поддержке блогера-уголовника Алексея Навального.

В СМИ появилась запись беседы Рашкина с бывшим губернатором Иркутской области коммунистом Сергеем Левченко, сделанная в 2017 году. Левченко говорит Рашкину, что надеется на его приход, потому что партия «деградирует» из-за «поддавков, подтасовок и подтанцовок». По его мнению, КПРФ надо разворачивать «в более радикальное» направление, на что Афонин «в принципе не способен».

Заговорщики договариваются найти компромат на Афонина, который якобы «накопил недвижимость в Москве». Для этого, «когда настанет час Х», они решают использовать Навального. К блогеру собираются искать обходные пути, дабы он не слил, что под Афонина копают однопартийцы.


По мнению Рашкина и Левченко, Зюганов не настолько очарован Афониным и «сдаст» его, как только почувствует опасность.

«Этот эпизод и Навального показывает как слугу тех, кто денег на внутренние разборки дает, и коммунистов нынешних высвечивает очень ярко и в неприглядном свете», – написала в своем телеграм-канале ведущая  Тина Канделаки.

Сам Рашкин наотрез отказался комментировать «слив», когда его попросили об этом журналисты.

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