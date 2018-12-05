Кастрация хитрого плана – Порошенко силится избежать позора

Петру Порошенко не удалось ввести военное положение в том варианте, который предполагал перенос выборов, и теперь он делает все, чтобы люди забыли о его провале с «кастрированной» версией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Порошенко потерпел поражение с тем вариантом военного положения, который он хотел ввести. Он потерпел поражение с переносом выборов на лето, на что он надеялся. Он потерпел поражение с введением военного положения на всей территории Украины. Он потерпел поражение с получением диктаторских полномочий. То есть со всем, на что он надеялся. Он проиграл по всем пунктам.

Тот вариант «кастрированного» военного положения, который был проголосован, с введением военного положения в десяти областях, – он не только не нужен сейчас Банковой, он президента откровенно раздражает.

На Банковой ждут, когда закончится военное положение чтобы все забыли что Порошенко был его инициатором – если посмотреть на риторику Порошенко, то он говорит что, мол, именно он изначально выступал за то, чтобы президентские выборы состоялись в срок, именно он настаивал, чтобы военного положение вводилось на минимальный срок и пр.

Это ложь, это не соответствует тому, что было изначально. Порошенко хотел переноса выборов.

Но, поскольку вся Украина и Запад быстро убедились, что суть военного положения была именно в переносе выборов, сейчас Банковая пытается отыграть назад, предпринимает какие-то судорожные шаги, которые должны показать, что хоть что-то во время военного положения делается для усиления обороноспособности.

Все делается для того, чтобы все забыли, что именно Порошенко был инициатором введения военного положения», – сказал Корнейчук.

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