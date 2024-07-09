Кастрированное обращение Украины в ООН выявило импотенцию Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инициированное Украиной заседание Совбеза ООН, посвященное разрушению больницы «Охматдет» в Киеве в ходе неудачного для ВСУ отражения российского ракетного удара, началось с известия об еще одном инциденте.

Дело в том, что в порядке очереди председательство в Совбезе ООН как раз перешло к России, однако, как рассказал российский постпред Василий Небензя, украинская делегация отказалась обращаться, соблюдая все дипломатические правила, к русскому председателю, прислав «кастрированный» документ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Но на помощь Киеву пришли американцы, направившие уже правильно оформленные обращения с просьбой заслушать и Украину – Небензя сказал, что удовлетворяет их просьбу.

«Вчера поступило письмо постоянного представителя Украины с просьбой предоставить ей право выступить на данном заседании. Мало того, что в отличие от всех остальных заявок, включая Польшу и ЕС, оно составлено с грубым нарушением сложившейся практики и не адресовано Председателю Совета Безопасности, оно даже не содержит базовых протокольных формул, принятых в дипломатической практике. Правила одинаковы для всех, это обеспечивает функционирование СБ ООН на протяжении почти 80 лет. Мы, тем не менее, допускаем, в отсутствие возражений других членов Совета, Украину к участию в сегодняшнем заседании, но только с учетом того, что просьбу об этом выдвинул член СБ – США. Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком, по сути, чисто процедурном вопросе как участие в заседании СБ ООН, и даже в этом ею вынуждены руководить ее спонсоры», – сказал Небензя.