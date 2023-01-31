«Кастрировать и повесить!» – Мосийчук обвинил полтавских чинуш в массовой утилизации нацистов

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С началом СВО на Украине многих неонацистов запихнули в подразделения территориальной обороны, после чего без вооружения и обучения бросили массово погибать в Донбассе.

Об этом на своей странице в соцсети заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь пойдёт о гибели многих людей, которых я лично знал, моих земляков. Тех, кто пошёл защищать страну. Бойцов 116 полтавской бригады территориальной обороны. Я хочу рассказать о трагедии этой бригады», – сказал Мосийчук.

Он пояснил, что почти год назад руководство области создало из местных нацистов добровольческое подразделение. Однако глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин и депутат от «Слуги народа» Анастасия Ляшенко, которые руководили этим проектом, за 11 месяцев «подготовки» должным образом не оснастили и не обучили «добровольцев».

«Одиннадцать месяцев, а люди по пять наборов выстрелили. Тех, кто к этому привёл, того же Лунина и командиров, надо просто кастрировать. Повесить на центральной площади Полтавы или Лубны. Потому что – когда через одиннадцать месяцев полтавская бригада ТрО была перекинута под Соледар, то понесла очень тяжёлые потери. В первую очередь, из-за отсутствия необходимой амуниции, и из-за отсутствия обучения», – отметил неонацист.

По словам Мосийчука, жители Западной Украины гибнут в Донбассе сотнями. Среди них и близкий друг бывшего «Азовца» Валерий Пальчик –фашист, некогда воевавший в Приднестровье, Грузии и Чечне.

«Он погиб, защищая Украину из-за выродков-командиров. Он сам об этом писал в личных сообщениях. Они кинули в баталию тех, кто не испугался, оставили их в поле умирать… Людей не готовили к войне. Одиннадцать месяцев они служили, получали зарплату, они где-то какие-то оборонительные сооружения копали, но на полигон их не вывели. Не научили слаженности действий, необходимым навыкам. По факту, те, кто их не научил, они и виноваты в тех потерях, в тех гробах, которые сейчас идут в мои родные Лубны. Я убеждён, что этот пи…р, который возглавляет военную администрацию области, должен быть арестован за эту трагедию. Пропадают мужчины, а там страшная трагедия, месиво, даже многих тел не удалось забрать, и российский агрессор танками их подавил, захватил позиции. Разумеется, женщины, матери и дети, пришли в горсовет и начали требовать какой-то информации. И встретили там депутата Анастасию Ляшенко, ставленники которой возглавляют военную администрацию. Но вместо того, чтобы взять свою ж…, ехать в Киев, встречаться там – в Генштабе, в Минобороны, Офисе президента, идти к самому президенту, просить их вмешаться, вместо этого Ляшенко пишет в «Фейсбуке» пост, обращение к Залужному, и пиарится на этом. Суки, какие же вы непутёвые. Не пиарьтесь на этом. Езжайте в Генштаб, в Миноборны, и так далее. Нет, не делает!» – возмутился Мосийчук.

Неонацист обвинил в колоссальных потерях местных подразделений Дмитрия Лунина и Анастасию Ляшенко – и всех, кто им помогал, и пообещал «лично рвать всех и вся, кто причастен к этому».

Мосийчук добавил, что сейчас депутаты Полтавского облсовета создают контрольную комиссию по расследованию произошедшего.

«Хватит, крысы! Вы пи…ли деньги, а люди погибли и остались между Соледаром и Бахмутом. Гробы везут в Лубны, Миргород, Полтаву. Друзья, близкие, соратники. Слёзы на глазах», – резюмировал он.