Касьянов – беглым россиянам: Сами виноваты

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Сбежавший из России бывший премьер-министр Михаил Касьянов считает, что притеснение европейскими властями россиян-релокантов вполне оправдано.

Об этом он заявил в интервью «Новой газете. Европа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что россияне не очень понимают ситуацию, когда высказывают претензии к Еврокомиссии и европейским правительствам за то, что они обижают русских. Это встречает некое непонимание. Война идет, граждане позволили этому режиму существовать и делать то, что он делает, а сейчас требуют к себе какого-то особого отношения», – сказал Касьянов.

Он не понимает, почему соотечественники требуют к себе особого отношения.

«К ним отношение как к эмигрантам, а не как к беженцам, которые бегут от войны и смерти. Поэтому требование обычные как для эмигрантов. Почему должно быть отношение особое, тут никто не понимает. Я слышу такое пояснение и, ставя себя на позицию руководителя европейской страны, я не понимаю, почему россияне с такой обидой требуют особого отношения: вид на жительства, счета, карты. Почему такое должно быть», – паясничал Касьянов, прекрасно зная, что к российским релокантам относятся намного хуже, чем к любым обычным эмигрантам, а не только к беженцам.