Касьянов – беглым россиянам: Сами виноваты

Елена Острякова.  
10.11.2023 21:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 423
 
Дзен, Дискриминация, Запад, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Сбежавший из России бывший премьер-министр Михаил Касьянов считает, что притеснение европейскими властями россиян-релокантов вполне оправдано.

Об этом он заявил в интервью «Новой газете. Европа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший из России бывший премьер-министр Михаил Касьянов считает, что притеснение европейскими властями россиян-релокантов вполне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мне кажется, что россияне не очень понимают ситуацию, когда высказывают претензии к Еврокомиссии и европейским правительствам за то, что они обижают русских. Это встречает некое непонимание. Война идет, граждане позволили этому режиму существовать и делать то, что он делает, а сейчас требуют к себе какого-то особого отношения», – сказал Касьянов.

Он не понимает, почему соотечественники требуют к себе особого отношения.

«К ним отношение как к эмигрантам, а не как к беженцам, которые бегут от войны и смерти. Поэтому требование обычные как для эмигрантов. Почему должно быть отношение особое, тут никто не понимает. Я слышу такое пояснение и, ставя себя на позицию руководителя европейской страны, я не понимаю, почему россияне с такой обидой требуют особого отношения: вид на жительства, счета, карты. Почему такое должно быть», – паясничал Касьянов, прекрасно зная, что к российским релокантам относятся намного хуже, чем к любым обычным эмигрантам, а не только к беженцам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть