Катастрофа на границе срывает отправку военной помощи для Украины

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Законопроект о национальной безопасности, включающий в себя помощь Украине, Израилю и Тайваню, не будет принят, если в нем не будет решения ситуации на южной границе США.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявили сенаторы – представители Республиканской партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам лидера республиканцев Митча Макконнела, он лично предупредило об этом президента Джо Байдена

«На прошлой неделе я позвонил президенту, чтобы убедиться, что он понимает, что законопроект не будет принят без серьезных усилий по урегулированию катастрофической ситуации на нашей южной границе… Кроме того, в День Благодарения мне позвонил премьер-министр Израиля. Я думаю, что очень важно, чтобы мы не оказывали давление на израильтян и не ставили их в ситуацию, когда они в конечном итоге не смогут достичь своей цели», – сказал Макконелл.

Республиканец Джон Тьюн подчеркнул, что ситуация на границе остается катастрофической и американские службы не могут справиться с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов.

«По любым объективным стандартам пограничная стратегия Байдена потерпела полный провал. Сразу после рекордных показателей за последние три месяца стало ясно, что октябрь стал худшим за историю наблюдений. 240 человек были задержаны при попытке нелегально въехать в страну. В том числе 13 из списка подозреваемых в терроризме. Этот кризис затрагивает не только пограничные общины, но и общины по всей стране, включая некоторые из наших крупнейших общин. Мэр Нью-Йорка объявил о массовом сокращении бюджета, чтобы справиться с миграционным кризисом. Настолько, что они говорят о замораживании найма полиции, они говорят о закрытии библиотек, о сокращении финансирования образования. И, как указал мэр Нью-Йорка, это только начало, если они не получат серьезной поддержки от правительства в Вашингтоне… Это кризис национальной безопасности, это гуманитарный кризис. 14 человек погибли, утонули, пытаясь пересечь границу только в прошлые выходные. Это кризис национальной безопасности. Мы рассматриваем дополнительный законопроект о национальной безопасности в Сенате и Палате представителей в ближайшие пару недель. Нет никакой возможности, чтобы законопроект о национальной безопасности прошел через Сенат и Палату представителей, если он не решит кризис национальной безопасности в целом», – подчеркнул Тьюн.

Напомним, ранее председатель комитета по транспорту Карлос Хименес заявил, что американская граница трещит по швам – за несколько лет количество столкновений выросло во много раз, а в Штаты проникли несколько миллионов незаконных мигрантов.