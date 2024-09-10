Катастрофа приближается: в Центральной Азии создается антироссийский санитарный кордон

Казахстан, находящийся воздействием со стороны Запада оказался в сложном положении, балансируя между экономическими интересами страны и желанием элиты провести геополитическую переориентацию. При этом верхушка заняла даже не компрадорскую, а вполне коллаборационистскую позицию местной туземной администрации при новых колонизаторах.

Так, вслед за десятком киргизских банков, остановивших операции с рублями через Систему быстрых платежей, за дело взялись и казахстанские банкиры. HalykBank, RBK, Freedom Bank и «Евразийский банк», а затем и все банки приостановили денежные переводы через платежную систему «Золотая корона», ссылаясь на «технические причины».

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За этим решением последовали действия Mинфина США, который ввел блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», разработчика программного обеспечения для «Золотой короны». Несмотря на это, сама платежная система под ограничения не попала.

Citibank предупредил своих клиентов о прекращении работы с рублевыми счетами. Frank Media подтвердил, что до 24 сентября компании должны закрыть все рублевые счета, и банк намерен прекратить конвертацию валюты в рубли. «Центркредит» с октября прекратит переводы в Россию в долларах и евро.

Одним из крупнейших банков страны – Kaspi – тоже заявил о соблюдении санкций против России. Он обещал приостанавливать и отменять операции своих партнеров, если те прямо или косвенно находятся под санкциями.

Эти меры, хотя и не затрагивают полностью российскую экономику, но создают значительные трудности для россиян, желающих осуществлять финансовые операции в Казахстане, и для тех, кто сейчас там проживает и трудится.

Интересно, что параллельно с этими санкционными мерами, Казахстан получил разрешение на прямые перелеты в Евросоюз, США и Канаду. 15 мая Еврокомиссия с участием представителей властей 27 стран разрешила Казахстану полеты в страны Евросоюза. А на прошлой неделе стало известно о снятии ограничений на полеты в Канаду и США. Поэтому было объявлено о формировании прямых рейсов в Америку.

Это и есть, вместе с облегчением оформления виз в ЕС, те коврижки, которые Запад предоставил взамен на окончательное присоединение к торговым и финансовым санкциям в отношении России с целью её окончательной изоляции в Центральной Азии. Именно в связи с этим было установлено шпионское оборудование USAID на казахстанские таможенные пункты на границе с Россией и Китаем, а также введён запрет на ввоз пшеницы и сахара.

Таким образом Астана продемонстрировала своё участие в удушении российской экономики, перекрывая маршруты по импорту товаров двойного назначения и сокращая экономические связи. Эта политика, конечно, бьёт по самим казахстанцам, так как они лишаются дешёвого продовольствия под лозунгами защиты «отечественных производителей», а именно зерновых и сахарных олигархов, ранее тесно связанных с семьёй Назарбаева.

Но в Акорде рассчитали такие последствия и вполне уверены, что Москва не пойдёт на резкие ответные шаги в сфере предоставления дешевой электроэнергии, газа и предоставления территории для транспортировки нефти в страны ЕС, а в скором времени и редкоземельных металлов. Плюс в правящих кругах уверовали, что в перспективе их всех спасёт Транскаспийский транспортный маршрут.

Более того, если брать историю с киргизскими банками, то вырисовывается уже общая система, когда такая практика вводится целенаправленно и охватывает теперь все республики региона, когда на Западе при активном содействии Астаны стремятся выключить для России весь регион целиком.

При этом и внутри Казахстана властями делается всё, чтобы передать все оставшиеся активы стратегических предприятий в добывающей промышленности, в энергетике и на транспорте западному капиталу. Для этого правительством проводится наиболее жёсткий курс на глубокую либерализацию экономики через дерегулирование, отказ государства от вмешательства в процессы ценообразования, перекладывание всей тяжести коммунальных тарифов на плечи граждан, а также через проведение последней тотальной приватизации.

Это было подтверждено и самими Касым-Жомартом Токаевым, который во время своего «послания» народу Казахстана 2 сентября прямо заявил о том, что «высокая доля прямого участия государства в экономике нарушает равенство условий на рынке».

В итоге все усилия властей сводятся к созданию благоприятного «инвестиционного климата», что во многом повторяет эволюцию Украины, которая таким же способом передала все сектора экономики в управление американским и европейским корпорациям.

Вместо того, чтобы после неудавшегося переворота в январе 2022 года пойти по пути ликвидации мегафонда «Самрук-Казына», созданного Назарбаевым, и подчинить все сырьевые холдинги напрямую правительству и закрыть Национальный фонд, аккумулировав все нефтяные средства и золотовалютные запасы в единых руках для инвестирования в собственную промышленность, Токаев оставил всё как есть, лишь частично переделив активы в пользу своего окружения.

Сейчас же все доходные активы в виде добывающих предприятий, как и порты и аэропорты, захватываются западными компаниями, государство идёт по пути резкого сокращения социальных расходов, сохраняя все золотовалютные резервы в европейских и американских банках, которые уже вложены в акции и долговые облигации.

И Токаев вместе со всей правящей элитой рассчитывают сейчас повторить успех Назарбаева 90-х годов, когда тот передал британским, американским и европейским корпорациям ведущие месторождения нефти, но только на нынешнем этапе сыграть с месторождениями редкоземельных металлов и урана. За счёт этого они и хотят потом как-то сохраниться и просуществовать в ближайшие пару десятков лет, паразитируя на этих ресурсах.

По этому же пути идут и правящие круги Узбекистана и Киргизии, что заметно по радикальным программам приватизации, по присоединению к антироссийским санкциям и к проекту региональной и тюркской интеграции, что изначально является англосаксонским проектом.

Интересно, что к стремлению пограбить присоединяются и арабские страны. Так, недавнее заседание круглого стола Арабской координационной группы (АКГ) в Астане стало свидетельством этого амбициозного плана. В составе АКГ, помимо Исламского банка развития и Саудовского фонда развития, присутствовали представители других влиятельных арабских финансовых институтов, объединенных стремлением вложить средства в размере 7 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты по добыче и транспортировке редкоземельных металлов.

По сути, арабские страны, наряду с Японией и Южной Кореей, выступают тут в качестве таких младших партнёров англосаксов и коллективного Запада по окончательной колонизации Казахстана и Центральной Азии.

И когда мы говорим об «украинизации», что является синонимом западной колонизации, то имеем вполне реальные экономические и политические процессы в этой части постсоветского пространства, где одновременно идут масштабные кампании по окончательной декоммунизации и дерусификации. Не зря 10 мая в Казахстане, а 4 сентября в Узбекистане депутаты высказали идею запрета советской символики и коммунистической идеологии, а в Киргизии был принят соросовский закон об окончательной реабилитации басмачей и нацистских пособников.

При этом данная политика является гибельной для республик и региона в целом, так как западный колониализм ведёт к дальнейшей социокультурной деградации, разрушению системы обеспечения, росту межнациональных конфликтов и розни, а в последующем – социальному взрыву или афганизации Центральной Азии на фоне опустынивания и энергетического кризиса.

Ведь попытка повторить историю Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств, которые пытались заигрывать с Великобританией в конце XIX и в начале XX веков, обречена не просто на провал, а ведёт к катастрофе похлеще украинской.