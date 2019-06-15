Катастрофа! Русские и шпионы всё контролируют! – экс-СБУшник в эфире ТВ

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская контрразведка провалила задачи по защите стратегических интересов государства.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-нардеп от националистической партии «Свобода» и бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда мы не посмотрим, на любую форму контрразведывательной деятельности, у нас сплошные, и я бы сказал, функциональные проблемы. Контрразведывательная защита, контрразведывательное обеспечение, контрразведывательное сопровождение, контрразведывательный поиск. Вот риторический вопрос: в главном командовании Нацгвардии в Управлении кадровой работы служит офицер, у которого дочь в российской соцсети «Вконтакте» выкладывает свои фотографии на Красной площади в Москве, 2015 года.

У меня вопрос: сколько оперативных сотрудников нужно, и какие формы контрразведывательного поиска в открытых источниках нужно привлекать, чтобы такой офицер не прошёл служебную проверку без применения полиграфа, а просто по критериям своей опасности для жизненно важных интересов государства, поскольку у него все личные дела офицеров Нацгвардии сосредоточены в рабочем кабинете?

Идём дальше, у нас за последние несколько лет взлетели на небеса обетованные три колоссальных арсенала боеприпасов: Калиновка, Ичня, Балаклея. Каждый из таких арсеналов по масштабу влияния на наш оборонный потенциал – это как котёл на фронте, как Иловайск, как Дебальцево, как Изварино и так далее.

До сегодняшнего момента мы не имеем никакой ясности, что сделала контрразведка, чтобы два арсенала, которые остаются, были в безопасности и такого больше не повторилось. Потому что рассказывать о том, как заходили российские беспилотники и как они там атаковали – это очень интересно, но хочется фактов, результатов и конкретных привлечённых к ответственности должностных лиц хотя бы с нашей стороны, которые допускали недопустимую халатность в таких случаях, а то и, возможно, обслуживали интересы врага.

А наихудшее то, что контрразведка, контрразведывательная деятельность страдает от фабрикования данных, ведомостей об оперативной обстановке, работой на выдуманном материале, от коммерциализации, от этих всех инцидентов позорных, когда искусственно генерируются контрразведывательные проверки только для того, чтобы номер мобильного телефона либо мессенджер Viber или WhatsApp поставить на оперативно-технические мероприятия, незаконные, кстати, с точки зрения – как и буквы, так и духа закона. Но такие дела генерируются и потом без прокурорского контроля куда-то пропадают», – разошёлся националист.

Также он упрекнул присутствовавшего в студии начальника Департамента контрразведки СБУ генерал-майора Алексея Петрова, редко выходящего в свет, в том, что именно под его началом спецведомство успешно закрыло глаза на отход украинской экономики в руки иностранцев.

«Можем ли мы говорить об эффективности контрразведывательной работы, когда у нас за последние годы полностью вся экономика попала под иностранное влияние, когда у нас 20-30 миллиардов долларов ежегодно выводится в офшоры? А господин Петров, если я не ошибаюсь, раньше работал именно в Главном управлении контрразведывательной защиты жизненно важных интересов государства в сфере экономической безопасности, это его профиль как экономиста.

У нас россияне взяли под контроль телекоммуникации, у нас россияне взяли под контроль сегмент банковской сферы, россияне взяли под контроль треть рынка нефтепродуктов – как это называется? Это просто катастрофа и открытая рана, которая постоянно кровоточит, а с оглядкой на то, какой имеет потенциал СБУ кадровый, об этом сегодня вообще без слёз говорить невозможно. Если майор СБУ имеет такую зарплату, как сержант Национальной гвардии Украины, то, извините, я не знаю, какие могут быть разговоры о материальном обеспечении, и рационально ли держать такое количество сотрудников?» – сокрушался Михальчишин.