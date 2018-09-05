Катастрофа в Армянске: Виноваты украинские олигархи

05.09.2018, Армянск, Михаил Рябов

Именно действия украинских олигархов привели к выбросу химикатов в атмосферу на заводе «Крымский Титан» в Армянске и последующему экологическому бедствию на севере полуострова.

Об этом в своем блоге пишет руководитель крымского бюро НТВ Олег Крючков, побывавший на месте ЧП.

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«По Армянску. Ситуация сложная. Распостранение выбросов зависит от ветра. Сегодня больше страдал Красноперекопск. Самое трудное время – ночь. Кислотная пыль, при перепадах температур, с росой выпадает на города и села.

Что делать? Защищаться, как только возможно, и не паниковать. Я сегодня целый день работал в Армянске. Без маски и другой защиты.

Нужно понимать, что волшебной палочки нет, проблему нельзя решить за неделю и даже месяц.

Кто виноват? Решать вам. Украина перекрыла Северо-Крымский канал, он подпитывал пруд-накопитель.

Могу назвать фамилию человека, который отдал такой приказ: Андрей Сенченко. Крымчанин. В ту пору – заместитель главы администрации президента Украины. Из комсомольцев.

Трагедии было можно избежать. Вторая фамилия: Фирташ. Владелец завода. Три года деньги только выводились. В основные средства вложений не было: падала крыша в цехах, взрывались котлы.

Почему завод не остановили? Армянск – моногород, завод нельзя закрывать. Будет социальная катастрофа.

Следственный комитет возбудил дело, я надеюсь, следователи зададут вопросы сотрудникам Роспотребнадзора и МЧС, которые контролировали экологическую безопасность на заводе», – пишет Крючков.

«Пока в Крыму будут оставаться бизнесы украинских олигархов – проблемы будут повторяться.

Как и то, что пока свидомый менталитет не выветрится из мозга крымчан-бизнесменов – никакого полноценного бизнеса не будет», – комментирует пиарщик Захар Чистяков.