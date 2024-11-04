«Катастрофа в Донбассе и огромные потери ради обмена «азовцев»: ВСУшник о курской авантюре

Когда бравируют освобождёнными «азовцами» как главным достижением курской авантюры, почему-то умалчивают, какой ценой для ВСУ обошёлся набор «обменного фонда».

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Берём перспективы. В перспективе выдавит ли противник нас оттуда? Вполне возможно, поскольку у него есть ресурс. В нашем случае, когда нас продавливают, сможем ли мы выдавить противника? Я очень в этом сомневаюсь. То есть перспектива занятых территорий нами на Курщине и перспектива занятых территорий кацапами в Украине – две большие разницы. И надо же смотреть – не, вот сегодня уложили кучу народа и отбили какое-то село – а что дальше? Мы потратили людей, технику, б/к, что это нам дало? И, опять же, понятие резервов – людских, резервов техники, боекомплекта и т.п. Это всё тоже надо брать учёт и это понимать, прежде чем планировать, что это нам даст в перспективе», – сказал «Историк».

Он раскритиковал «священную корову» курской «перемоги» – обменный фонд.

«Курское наступление очень всех взбодрило, заставило поверить в себя, привело к ободряющему эффекту, но в долгосрочной перспективе, как мы видим, кроме как возможность поменять «азовцев» из плена, благодаря тому, что мы набрали пленных тех, это ни к чему не привело. Так вы берите в учёт и количество погибших в курской операции, а также пропавших без вести и пленных наших! Они тоже есть. То есть по фактусказать, что мы освободили заложников, какая-то там успешная операция контртеррористическая, то нет», – констатировал ВСУшник.