Катастрофа, замороженный конфликт или переговоры: экс-глава Госдепа США перечислил варианты для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К нестройному, но все более громкому хору американских украиноскептиков неожиданно присоединился один из столпов истеблишмента Демпартии, бывший глава Госдепа, бывший кандидат в президенты и экс-представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

«Украина не сможет достигнуть победы в конфликте с Россией, сторонам придется урегулировать его дипломатическими средствами», — заявил он в интервью британской газете The Times

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Керри также выразил мнение, что Дональд Трамп может навредить репутации Соединенных Штатов в мире, если он прекратит оказывать помощь Украине в случае возвращения в Белый дом по итогам выборов в ноябре. По мнению бывшего госсекретаря США, такое решение может спровоцировать появление новых угроз в сфере безопасности в Восточной Европе.

«Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то. На мой взгляд, должно быть дипломатическое урегулирование, при котором каждая сторона заявит о том, о чем она должна заявить, чтобы сделать этот процесс возможным. Или же будет замороженный конфликт. Или катастрофа, когда одна сторона добьется решающей победы. Таковы единственные возможные варианты», — прогнозирует Керри.