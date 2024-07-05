Катастрофа, замороженный конфликт или переговоры: экс-глава Госдепа США перечислил варианты для Украины

Сергей Рыжов.  
05.07.2024 09:18
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


К нестройному, но все более громкому  хору американских украиноскептиков неожиданно присоединился один из столпов истеблишмента Демпартии, бывший глава Госдепа, бывший кандидат в президенты  и экс-представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

 «Украина не сможет достигнуть победы в конфликте с Россией, сторонам придется урегулировать его дипломатическими средствами», — заявил он в интервью британской газете The Times

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К нестройному, но все более громкому  хору американских украиноскептиков неожиданно присоединился один из столпов...

Керри также выразил мнение, что Дональд Трамп может навредить репутации Соединенных Штатов в мире, если он прекратит оказывать помощь Украине в случае возвращения в Белый дом по итогам выборов в ноябре. По мнению бывшего госсекретаря США, такое решение может спровоцировать появление новых угроз в сфере безопасности в Восточной Европе.


«Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то. На мой взгляд, должно быть дипломатическое урегулирование, при котором каждая сторона заявит о том, о чем она должна заявить, чтобы сделать этот процесс возможным.

Или же будет замороженный конфликт. Или катастрофа, когда одна сторона добьется решающей победы. Таковы единственные возможные варианты», — прогнозирует Керри.

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