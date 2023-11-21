«Катастрофическая сумма»: в украинской энергетике скопились гигантские долги

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На Украине ломают голову, как сохранить определенный уровень доходов людям, чтобы они могли оплачивать коммунальные тарифы.

Такую проблему, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka озвучил украинский эксперт в сфере энергетики Максим Белявский.

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Он обращает внимание, что введенная в 2019 году рыночная модель энергорынка не решила стоящих перед страной в этой сфере вопросов, что привело к «лавине взаимных долгов, которые на сегодня можно оценить на уровне до 60 миллиардов гривен».

«Это на самом деле катастрофическая сумма средств, которая тянет вниз такой показатель, как финансовая ликвидность, то есть способность всех субъектов хозяйствования на рынке электроэнергии оперативно аккумулировать и использовать тот или иной финансовый ресурс», – сказал эксперт.

По его словам, эту проблему не удастся решить быстро.

«Нам в первую очередь нужно обеспечить стабильную цену для промышленности, для бытовых потребителей. Когда мы будем повышать цену электроэнергии для промышленности, она соответственно будет закрываться. Закрываются промышленность – сокращаются рабочие места и падает ВВП, фактически населения теряет доходы. Это большая проблема. Если население теряет доходы, как оно будет расплачиваться за электроэнергию даже по действующим ценам?», – говорит Белявский.

Он считает, что нужно принимать решение о реструктуризации этих долговых обязательств.