«Катастрофические потери»: украинские кладбища шокировали киевского политолога

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Потери на Украине в результате войны намного больше, чем об этом говорят официальные власти. Кроме того, есть еще большое количество без вести пропавших, количество которых неизвестно.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украина столкнулась с демографической катастрофой из-за колоссальной убыли населения.

«Слушать украинских чиновников о том, что у нас минимальные потери, это себя не уважать. Власть могла бы быть более честной со своими гражданами, а не кормить их сказками. Проедьтесь по населенным пунктам, посмотрите кладбища. А сколько еще у нас есть без вести пропавших и [каково] соотношение без вести пропавших к погибшим? Известно, что без вести пропавшим оформлять человека очень выгодно, потому что не надо платить его семье и так далее. То есть реально мы оказались перед демографической катастрофой, и очень многие хотят, чтобы эта демографическая катастрофа еще более усугубилась», – заявил Бондаренко.