«Катастрофические потери»: украинские кладбища шокировали киевского политолога

Анатолий Лапин.  
18.09.2023 14:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2356
 
Демография, Дзен, Общество, Украина


Потери на Украине в результате войны намного больше, чем об этом говорят официальные власти. Кроме того, есть еще большое количество без вести пропавших, количество которых неизвестно.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потери на Украине в результате войны намного больше, чем об этом говорят официальные власти....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению эксперта, Украина столкнулась с демографической катастрофой из-за колоссальной убыли населения.

«Слушать украинских чиновников о том, что у нас минимальные потери, это себя не уважать. Власть могла бы быть более честной со своими гражданами, а не кормить их сказками. Проедьтесь по населенным пунктам, посмотрите кладбища. А сколько еще у нас есть без вести пропавших и [каково] соотношение без вести пропавших к погибшим?

Известно, что без вести пропавшим оформлять человека очень выгодно, потому что не надо платить его семье и так далее. То есть реально мы оказались перед демографической катастрофой, и очень многие хотят, чтобы эта демографическая катастрофа еще более усугубилась», – заявил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть