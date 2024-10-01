«Катастрофический факап»: киевский философ о США и Украине

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 10:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украина попала в ситуацию катастрофического непонимания целей – то, чего она добивается, и что нужно США совершенно не сходится. Об этом в эфире видеоблога «Лана тут» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Дацюка, Украина хочет победы в виде отвоевания территорий, а у Штатов таких планов нет.

Украина попала в ситуацию катастрофического непонимания целей – то, чего она добивается, и что...

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«Мы, планируя победу, как отвоевание территорий, не поинтересовались, а планируют ли такую победу американцы. И есть ли у них такой план? Потому что когда вы везете какой-то план, как минимум, вы должны там, где пишете «план чего-то там», «план победы Украины по отвоеванию территории», надо поинтересоваться, название плана совпадает с видением американцев или не совпадает, потому что по следам поездки Зеленского вышли несколько статей уже, в которых где намеком, а где прямо было сказано, что вообще-то у американцев нет таких планов.

И в этом смысле, когда вы попадаете в проблемы, связанные с неучетом каких-то интересов, или что вас играют в политической игре выборов, это одно дело. Но когда вы попадаете в проблему принципиального непонимания целей, причем катастрофического, то это уже называется – кто-то назвал это просчетом, кто-то назвал это поражением, кто-то назвал это факапом», – заявил Дацюк.

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