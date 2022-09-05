«Катастрофическое падение»: Польша резко сократила пропуск грузовиков из Украины

05.09.2022  16:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Польша, Транспорт, Украина
Новости Украины

Польша резко сократила скорость пропуска украинских грузовых автомобилей через свои пограничные пункты.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил замминистра транспорта Украины, депутта Верховной рады прошлого созыва Мустафа Найем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша резко сократила скорость пропуска украинских грузовых автомобилей через свои пограничные пункты. Об этом...

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По словам Найема, тормозят процесс польские ветеринары, которые слишком тщательно досматривают украинские грузы, из-за чего очередь может занять до семи дней.

«Если говорить о динамике последних двух месяцев, то у нас с начала июля была очень крутая ситуация, когда мы договорились с пограничниками, таможенными службами польской стороны, очень была конструктивная работа проведена и на «Краковце», и на «Ягодине», и транспортных средств, которые проезжали границу, было намного больше.

То есть это было в полтора-два раза больше, чем сейчас. И мы благодарны пограничникам, таможенникам польским, с которыми сотрудничаем. Но в последний месяц произошла для нас странная ситуация, когда количество транспортных средств, которые принимают пункты пропуска, резко сократилось.

Начали разбираться, и появилось видение, что в первую очередь вся пробка происходит из-за неэффективную или медленную работу польских фитосанитарных, ветеринарных служб. По факту все наши грузы, которые идут с пищевыми продуктами, в том числе зерно, замедляется их контроль, количество транспортных средств, которые проходят через пункт пропуска, и это приводит к огромным очередям.

Для понимания по цифрам – если до войны у нас было до 80 транспортных средств, которые принимал «Ягодин», во время войны до 50 было, сейчас, в последние дни, у нас было 19, потом 20-25, и дошло уже даже до 12 транспортных средств в сутки. Это катастрофическое падение, и мы не понимаем, почему так происходит», – заявил Найем.

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