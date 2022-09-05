«Катастрофическое падение»: Польша резко сократила пропуск грузовиков из Украины

Польша резко сократила скорость пропуска украинских грузовых автомобилей через свои пограничные пункты.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил замминистра транспорта Украины, депутта Верховной рады прошлого созыва Мустафа Найем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Найема, тормозят процесс польские ветеринары, которые слишком тщательно досматривают украинские грузы, из-за чего очередь может занять до семи дней.

«Если говорить о динамике последних двух месяцев, то у нас с начала июля была очень крутая ситуация, когда мы договорились с пограничниками, таможенными службами польской стороны, очень была конструктивная работа проведена и на «Краковце», и на «Ягодине», и транспортных средств, которые проезжали границу, было намного больше.

То есть это было в полтора-два раза больше, чем сейчас. И мы благодарны пограничникам, таможенникам польским, с которыми сотрудничаем. Но в последний месяц произошла для нас странная ситуация, когда количество транспортных средств, которые принимают пункты пропуска, резко сократилось.

Начали разбираться, и появилось видение, что в первую очередь вся пробка происходит из-за неэффективную или медленную работу польских фитосанитарных, ветеринарных служб. По факту все наши грузы, которые идут с пищевыми продуктами, в том числе зерно, замедляется их контроль, количество транспортных средств, которые проходят через пункт пропуска, и это приводит к огромным очередям.

Для понимания по цифрам – если до войны у нас было до 80 транспортных средств, которые принимал «Ягодин», во время войны до 50 было, сейчас, в последние дни, у нас было 19, потом 20-25, и дошло уже даже до 12 транспортных средств в сутки. Это катастрофическое падение, и мы не понимаем, почему так происходит», – заявил Найем.