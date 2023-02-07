Катастрофическое землетрясение в Турции. Что это значит для Эрдогана накануне выборов

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Целая серия землетрясений с максимальной магнитудой в 7,7, 7,6 и 7,5 баллов произошли в Турции за минувшие сутки. По официальной информации, на сегодняшний момент число погибших достигло 1762 человек, а число раненых увеличилось до 12 тысяч 68 человек. Но данные постоянно уточняются, так как под завалами могут находиться еще многие тысячи граждан страны, в связи с тем, что сотни жилых многоэтажных строений не выдержали толчков и буквально рассыпались.

Ощущали на себе толчки также жители Армении и Грузии. При этом пострадали и исторические достопримечательности, как, например, крепость Газиантепе, основанная еще римлянами, а также цитадель в Алеппо на территории Сирии.

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Более того, на протяжении суток в Турции фиксировались толчки уже меньшей амплитуды, общее их число перевалило за 200, что затрудняло процесс поисковых работ и разбор завалов. Проблема заключается еще и в том, что в ряде пострадавших городов разрушены взлётные полосы, и существуют трудности с доставкой групп спасателей, а также специальной техники посредством авиации.

Турецкие власти проявили себя достаточно твердо и оперативно отреагировали на серию небывалых разрушительных землетрясений. Все губернаторы девяти провинций начали работу в чрезвычайном режиме. Был сразу же создан Генеральный штаб для ликвидации последствий, который выделил два транспортных самолёта для перевозки спасательных команд.

Заявлено, что 10 тысяч военнослужащих приняли участие в поисково-спасательных работах в 9 провинциях. Число военных будет увеличено. Мобилизованы отряды полиции и гражданской обороны.

На помощь Турции своих спасателей уже отправили Россия и Азербайджан. Президенту Эрдогану позвонили руководители Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Греции, Пакистана, Узбекистана и Казахстана, также пообещав гуманитарную помощь.

При этом власти и силовые органы предпринимают усилия по предотвращению роста цен на жизненно важные продукты, товары и виды услуг. Так, в заявлении, сделанном главной прокуратурой Анкары, было объявлено, что начато расследование в отношении тех, кто попытался нажиться в результате землетрясения.

«Воспользовавшись землетрясением, произошедшим в нашей стране 6 февраля 2023 года и затронувшим 10 провинций, некоторые автобусные компании… повысили цены на билеты в 2-3 раза… Цены на многие предметы, особенно одеяла, которые жизненно важны для использования гражданами, пострадавшими от землетрясения, были повышены соответствующими продавцами непомерными темпами. В связи с этим нашей Главной прокуратурой было начато расследование преступлений, связанных с уклонением от продажи товаров или услуг, и необходимые инструкции были даны Отделу по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности провинции Анкара».

События в Турции взволновали не только народы Малой Азии и Ближнего Востока, но даже европейские державы в Средиземноморье, в частности Грецию и Италию, где в социальных сетях и СМИ отмечались элементы паники. Так, турецкое издание Aksam.com.tr писало о объявленных сигналах возможного цунами в Италии.

Но если с цунами, к счастью, обошлось, то европейские и американские аналитики в тоже время прогнозируют для Турции большие экономические проблемы накануне всеобщих выборов. Основанием для таких утверждений стало то, что после землетрясения турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня, подешевели и ценные бумаги на фондовых рынках.

В американском Reuters уже поспешили дать прогноз о проблемах для Эрдогана на выборах.

«Трагические события, такие как землетрясение в Турции, вероятно, являются дополнительным источником неопределенности в преддверии критических выборов в мае», – сказал в интервью изданию Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Но в самой Турции пока что наблюдается обратная картину. Там усиливается национальное единение. Эрдоган объявил семидневный траур, а Национальное собрание приостановило свою работу на два дня, чтобы выехать в регионы для сбора помощи пострадавшим провинциям.

Председатель фракции правящей партии ПСР сказал в своей речи на заседании парламента о землетрясении следующее:

«Этот день переломный для всех 85 миллионов человек, чтобы стать одним сердцем. Нам никогда не подобает отчаиваться. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что мы, как государство и нация, залечим наши раны сегодня, как мы это делали раньше».

Очевидно, что правящая партия и Реджеп Эрдоган используют сейчас повестку максимальной консолидации общества с целью преодоления катастрофических последствий. И наоборот, любые попытки либеральной оппозиции, подстрекаемой Западом, дестабилизировать ситуацию массовыми протестными митингами, будут расценены как сознательные антинародные действия, направленные на разрушение страны.

В этой ситуации многое будет зависеть от слаженности и профессионализма государственного аппарата и способности правящей коалиции мобилизовать своих сторонников для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

Прямая и искренняя поддержка со стороны России, которая уже направила спасателей и гуманитарные грузы, не только помогает Турецкой республике устоять, но и показывает народу, кто является в период бедствий настоящим другом и партнёром.