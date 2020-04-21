«Категорически исключено» – Лавров о попытках затащить Молдову и ПМР в НАТО

21.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия считает Приднестровье частью Молдовы, поскольку надеется на нейтральный статус Кишинева.

Об этом в ходе конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С самого начала постсоветского этапа истории Республики Молдова, когда был урегулирован, благодаря вмешательству РФ, горячий конфликт в Приднестровье, когда закладывались основы для решения этой проблемы на устойчивой долгосрочной основе, были выработаны базовые принципы, которые определяют политику РФ.

Если совсем ёмко и по-простому, они заключаются в том, что мы поддерживаем решение проблемы особого статуса Приднестровья в рамках единой, территориально целостной, суверенной Молдовы, которая обеспечивает уважение своего нейтралитета.

Иными словами, мы не будем поддерживать попытки затащить Молдавию, естественно вместе с Приднестровьем, в НАТО. Это категорически исключено. И мы не будем поддерживать попыток лишить Молдавию своей государственности.

В рамках уважения этих принципов, которые, по моей оценке, полностью отвечают коренным интересам Молдавии как государства и молдавского народа, мы всегда, гарантирую, сможем найти решение проблемы Приднестровья», – заявил министр.

«Если бы все участники процесса 5+2 из этого исходили, мне думается, что проблема давно была бы решена. К сожалению, это не совсем так, некоторые наши западные коллеги все-таки преследуют несколько другую повестку дня, которая определяется прежде всего их обуреваемостью укрепления и расширения Североатлантического альянса», – добавил Лавров.