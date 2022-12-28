«Категорически не хотят признавать РФ спонсором терроризма. Надо другое название» – «послица» Украины в США

США всеми правдами и неправдами отклоняют просьбы Украины признать РФ страной-спонсором терроризма. Уже в разработке иные формулировки: «страна-агрессор» или «страна-террорист», или «страна-агрессор, которая совершает теракты в отношении гражданского населения», где будут прописаны только те ограничения, на которые готовы пойти в Вашингтоне.

Об этом в интервью «Суспильному» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус был придуман когда-то именно для стран, которые предоставляют помощь террористическим организациям на их или на других территориях. Россия сама террорист – страна, у которой регулярная армия, регулярное правительство, избранный президент, они все – военные преступники, они все официально занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому, один вопрос – это как мы назовём Россию, а второй – что будет стоять за этим названием. Потому один из альтернативных вариантов, которые обговаривался, он не принят ещё – это найти отдельную категорию для России и принять новый закон в Конгрессе, назвав её страной-агрессором или страной-террористом, или страной-агрессором, которая совершает теракты в отношении гражданского населения. Это сейчас в активном обсуждении», – уверяла Маркарова.

«Для нас это приоритет, потому что мы хотим: первое, правильно назвать и дать правильную политическую оценку таким действиям, а второе – что же будет в сути этих ограничений. Мы считаем, что должны быть максимально возможные ограничения как с точки зрения законодательного обеспечения – санкций, ограничений, экспортного контроля, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это всё ещё в работе, но это ключевой приоритет на 2023 год», – мечтает посол.