«Категорически приветствую Михаила Саакашвили» – Лукаш

23.04.2020, Киев, Игорь Петров

Михаил Саакашвили на посту вице-премьера не будет иметь реальных полномочий, и единственное, чем он сможет занять себя – это разрушение имиджа власти.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я от всей души приветствую это назначение и я считаю, что Зеленскому очень сильно не хватает Саакашвили и команды грузинских реформаторов Сакварелидзе, Квиташвили, Деканоидзе – вот этой всей команды. У нас уже все случилось, но только этой команды нам еще не хватало.

Вот, он получит вице-премьерский пост, что я очень сильно приветствую. Кто такой вице-премьер? Это человек с портфелем, кабинетом и машиной. У него нет бюджета, нет министерства, ему не подчиняются госслужащие, структура, это просто очень красивое название. Вице-премьер без министерства – это человек-табличка.

И вот этот человек-табличка должен заниматься сейчас реформами, на которые возможно Саакашвили готов, и в которых у него есть личный опыт – разный, и позитивный, и негативный. И вот он сейчас зайдет в команду Зеленского с его темпераментом, неконтролируемостью, его бэкграундом, его не восприятием части общества. И на что он натолкнется?

На свою машину и на табличку. И на полный саботаж государственных служащих и других министров. И совсем через короткий период времени он станет «тараном», который разнесет в щепки остатки рейтинга Зеленского и его команды – как он, собственно, это сделал с Порошенко.

Поэтому я не просто приветствую, а категорически приветствую Михаила Саакашвили, считаю что он самый лучший реформатор на этом этапе. Как говорится, сгорел сарай – гори и хата. Это – единственный вариант, который ему предоставит команда Зеленского. Пока он еще на что-то надеется, он обсудил с президентом возможности реформ, он сейчас начнет продуцировать идеи, а потом наткнется на глухую стену шмыгалей, губернаторов, министров и даже на непонимание Зеленского.

И он займется тем, что он делает лучше всего – растворяет политический рейтинг оппонентов. Я не знаю, сколько пройдет времени, до того как он назовет команду Зеленского командой барыг, но уверена что это будет скоро.

Я считаю, что его роль будет просто замечательной – он вынесет извне наружу все, чем живет и дышит команда Зеленского, покажет нам нутро и изнанку, и наконец-то заставит уже самых последних слепоглухонемых оптимистов осознать, что рыба – она гниёт с головы. И в этом будет его огромная заслуга, он с этим справится замечательно», – иронично резюмировала Елена Лукаш.