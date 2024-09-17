Категорический запрет: При России прекратилось выращивание ГМО-сои на Херсонщине

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Херсонским аграриям пришлось отказаться от выращивания ГМО-сои, под которую в прежние времена отводили до 90 тыс га. Без искусственного полива соя не дает урожая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Семена ГМО-сои прежде покупали за рубежом, и получали хороший урожай при условии обильного полива. Запретов на генетически модифицированные посевы на Украине не было, а цена делала ГМО-урожай выгодным. Однако в РФ такая продукция попала под запрет, а разрушение Каховского водохранилища и вовсе лишило посевы смысла.

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«На сегодняшний день на Херсонщине отсутствуют генно-модифицированные культуры. Ни для кого не тайна, что у нас росла соя. Все остальные культуры без вмешательства науки. Орошения нет, и соя, соответственно, не выращивается. Мы контролируем этот вопрос, проводим разъяснительную работу. Кроме сои ничего такого не было, что может насторожить соответствующие службы», – заверил первый замминистра сельского хозяйства Херсонской области Игорь Григорьев.

Замдиректора Азово-Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Ирина Труфанова пояснила, что семенной материал на территории Запорожской, Херсонской областей и Крыма в обязательном порядке проверяется на качество, наличие сорняков и примесей ГМО-материала.

«Федеральным законом, который вступил в силу с сентября 2023 года, предусмотрено обязательное обследование посевов в период апробации на ГМО. Если выявлены поражённые ГМО растения, они предоставляются лаборатории на подтверждение, и в случае подтверждения в течение 3 дней ставятся в известность исполнительные органы власти, и в течение 15 дней эти посевы должны быть перепаханы. То есть, не допускается выращивание генно-модифицированных организмов. Аналогичная работа проводится при проверке семенного материала, и если есть ГМО, эти семена к использованию категорически запрещаются», – заключила Труфанова.