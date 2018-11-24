Катера с завода Порошенко смертельно опасны: Вмешались даже США

24.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Давление США стало причиной недавнего известия о продаже президентом Украины Петром Порошенко другому олигарху Сергею Тигипко своего судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня»), который за деньги бюджета строил катера «Гюрза-М».

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как-то так совпало, что решение о продаже «Кузницы на Рыбальском» выкристаллизовалось именного после рабочего визита Петра Порошенко в США и участия в получении двух катеров класса Island от правительства США», – говорится в статье.

Можно предположить, что кто-то повлиял и на позицию украинского минобороны, которое сначала планировало поступление «гюрз», но потом вдруг усомнилось в их характеристиках.

«В 2015-м Вооруженные силы получили два катера проекта «Гюрза-М», и по сообщениям наших источников в Минобороны планируется до 2020 г. поставка еще 18 подобных катеров. Но вот незадача! В 2012 году финансирование строительства катеров на «Кузнице на Рыбальском» со стороны Минобороны было приостановлено, поскольку командование Военно-морских сил Украины, по данным источников в Минобороны, усомнилось в соответствии тактико-технических характеристик катеров заявленным параметрам, прежде всего в их устойчивости в штормовых условиях», – пишет «Зеркало недели».

По данным издания командование ВМС считает получение даже старых катеров в качестве международной технической помощи от США более экономически целесообразным, чем строительство их в Украине.

«А как же быть с реализацией заказа для «Кузницы на Рыбальском»? Судя по всему, надо сворачивать! А если нет, то тогда надо начинать исследование вопроса, кто и каким образом обосновывал размещение экономически невыгодного для армии контракта на предприятии, принадлежавшем президенту страны», – говорится в статье.