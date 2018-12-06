Катера ВМС Украины признаны бесполезными в Азовском море – «русские сразу пустят на дно»

06.12.2018, Киев, Максим Карпенко

События у Керченского пролива показали, что катера ВМСУ, которые Украина планировала перебросить в Азовское море для защиты кораблей, заходящих в Бердянск и Мариуполь, не способны выполнять данную задачу, – в случае открытия огня бронекатера сразу окажутся затоплены.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы планировали, что те военные корабли, которые будут сопровождать невоенные корабли, как-то будут иметь возможность их защитить. Как показывает ситуация, эти корабли сразу же, после первого же залпа, их командование приходит к выводу, что они не могут противостоять. После первого же залпа.

Спрашивается – а эти корабли действительно посылались для того, чтобы от чего-то защитить? От чего? А каким было военное планирование? Что думали люди, которые посылали эти два корабля для защиты? Какая была цель, от чего они могли защитить?» – сказал Дацюк.

«Это не выдержка, а банальный расчет. Не было смысла сопротивляться, потому что, если бы они любой выстрел в ответ сделали, из них бы сделали решето. Тогда бы мы говорили не о раненых, а об убитых моряках. Это не выдержка, а невозможность оказать сопротивление, ошибочный с самого начала приказ, ошибочное боевое задание», – резюмировал украинский философ.