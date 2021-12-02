Католический «Drang nach osten»: Донбасс стал предлогом для визита Папы Римского на Украину

Новости Украины

Украинская греко-католическая церковь, чьи представители с первых дней окормляли боевиков Евромайдана и участников карательной операции на Донбассе, подстрекая к кровопролитию, решила сыграть роль миротворца и пригласить Папу Римского с целью скорейшего наступления мира.

Такую инициативу озвучил глава УГКЦ Святослав Шевчук на организованном Арсением Яценюком антироссийском «Киевском форуме по безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть добрая новость, что ожидается, что всё-таки состоится его визит на Украину. Это что-то, что ещё не анонсировано, но мы уже живём в ожиданиях и приготовлениях. Это очень сильный сигнал, что Папа размышляет над тем, как и когда к нам прибыть, это мощный сигнал поддержки нашего народа и государства. Я ему рассказал, что среди многих наших людей разных Церквей и религий есть общее ощущение, что как папа приедет на Украину, война закончится», – пообещал Шевчук.

В 2001 году, во время президентства Леонида Кучмы, вопреки позиции Православной Церкви, Украину посетил Иоанн Павел II. Согласно церковным правилам, обычно визит должен согласовываться с Московским Патриархатом, чьей канонической территорией являются земли нынешней Украины. Русская Православная Церковь считала визит Папы Римского невозможным из-за многочисленных случаев захвата православных храмов на Западной Украине именно греко-католиками, которые заняли агрессивную позицию в отношении РПЦ после распада Советского Союза.

Спустя 20 лет отношения с УГКЦ еще больше усложнились, учитывая негативную роль униатов в разжигании гражданской войны на Украине. После переноса главного собора УГКЦ из Львова в Киев еще при президентстве Виктора Ющенко, униаты продолжают экспансию на Восток, рассматривая карательную операцию против Донбасса как возможность для расширения географии своего присутствия.