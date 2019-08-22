Католики оставили украинских раскольников без земли

22.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В Крыму землю, принадлежавшую местному филиалу раскольническому «киевскому патриархату», отдали римско-католической церкви.

Об этом в эфире телеканала UA: Крым заявил «епископ» Климент, передает корреспондент корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам представителя раскольников в Крыму, земля в Симферополе предназначалась для строительства Кафедрального собора УПЦ КП, но ее не удалось узаконить, потому что так называемая епархия так и не зарегистрировалась по российскому законодательству.

«Римско-католическому священнику предложили три участка. Из этих трех участков он выбрал участок, который находится на улице Киевской. Там поле около украинской гимназии. Именно в том месте нам выделили землю в 2013 году. Мы ее оформили по украинскому законодательству, получили свидетельство на право собственности землей…

Когда в 2014 году начались процессы перерегистрации, я пытался этот участок закрепить за кадастровым номером, но уже в Российской Федерации, чтобы она числилась как имеющая хозяина. Мне тогда отказали и документы не приняли на основании того, что управление епархии УПЦ КП не зарегистрировано по российскому законодательстве в Крыму», – заявил Климент.

Отметим, что сам Климент, как сообщал «ПолитНавигатор», признал, что в 2014 году получил российский паспорт одним из первых в Крыму.