Католики уже обхаживают московскую группу поддержки Беломайдана

12.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Наличие конфессионального фактора в организации Беломайдана получило свое наглядное подтверждение и в Москве, где группу противников Александра Лукашенко, которую неделю осаждающих посольство Белоруссии, стал обхаживать католический священник.

Это зафиксировал блогер и репортер Сергей Рулёв, снимавший акцию для «ПолитНавигатора».

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«Относительно молодой мужчина с длинном одеянии, крестиком и четками в руках представился пятидесятилетним монахом Католической Церкви с улицы 1905 года. Он пытался читать молитвы на белорусском языке.

Правда, попытка окормления тусовки Беломайдана выглядела комично. Так, стоявший сзади так называемого «отца Петра» молодой мужчина попытался перекреститься, но у него получилось православное, а не католическое наложение креста.

Тем не менее, учитывая сообщения о поддержке протестов в Минске католическими священниками, а также вспоминая поддержку Майдана и АТО на Украине униатами и раскольниками, – тенденция показательна», – отметил Рулёв.