«Катюшу» я до сих пор помню – вернувшийся из плена азовец

Всех пленных неонацистов в российском плену заставляли учить гимн России, стихи и советские песни.

Об этом в эфире интернет-канала «SportArena» рассказал боевик запрещенного в РФ бывшего неонацистского полка «Азов» Вадим Джафаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гимн России – это было первое, что мы выучили, когда нас в камеру посадили. Тебя приходят, бьют, пока ты без запинки не выучишь гимн. Потом стих мы какой-то дебильный учили, какие-то правила, доклад.

Но гимн России – это обязательно. И они подходят, слушают, как ты поёшь. Даже если толпа стоит, они слушают, чтобы ты чётко пел. Потом наша строевая песня на Камень-Шахтинском была – это «Катюша», у кого-то «Молдаванка».

Эта совдеповщина, они её придерживаются, это так смешно смотрится. Но когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что так и есть, что они остались где-то там. Но «Катюшу» я до сих пор помню», – жаловался нацист.