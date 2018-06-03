03.06.2018, Киев, Михаил Рябов

2 970 просмотров

Кавер на «смерть» Бабченко «порвал» Сеть

Украинский блогер Богдан Процищин записал кавер на песню группы “Машина времени” под названием «Мой друг лучше всех играет труп».

Автор высмеивает устроенную СБУ инсценировку смерти беглого российского либерала Аркадия Бабченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте