03.06.2018, Киев, Михаил Рябов
|2 970 просмотров
Кавер на «смерть» Бабченко «порвал» Сеть
Украинский блогер Богдан Процищин записал кавер на песню группы “Машина времени” под названием «Мой друг лучше всех играет труп».
Автор высмеивает устроенную СБУ инсценировку смерти беглого российского либерала Аркадия Бабченко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Метки: Аркадий Бабченко, Машина времени
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
22:44 3 июняКавер на «смерть» Бабченко «порвал» Сеть
22:21 3 июняКличко загородил стенд погибшим АТОшникам урнами и биотуалетами
22:03 3 июняНамахнул? Порошенко в Испании понесло
21:54 3 июняИщенко напомнил, как режим Януковича ублажал нациков накануне Евромайдана
21:43 3 июняРостислав Ищенко: В руководстве Украины дебилы и идиоты, государства нет
21:23 3 июняНесмотря на помощь Запада, прорыва в украинской оборонке не произошло
21:18 3 июня92% зрителей украинского канала осудили инсценировку убийства Бабченко
21:09 3 июняВСУ развернули террор в захваченных посёлках: Боевики жгут дома
20:13 3 июняСело и люди: Украина как пародия на государство
17:25 3 июняПорошенко шокировал публику своим певческим талантом
14:26 3 июняГлава ДНР Захарченко выиграет выборы на Украине
14:24 3 июняПочему Россия не признает ЛДНР в нынешних границах
13:23 3 июня«Триумф», как повод для начала войны
13:05 3 июняВСУ заминировали дорогу к важному объекту жизнеобеспечения Донбасса
12:58 3 июня«Судя по украинской истерике, бомбят Киев и Львов»
12:52 3 июняЭнергетики ЛНР совершили прорыв: Вновь запускаются крупные заводы
0:12 3 июняВ Луганске почтили память жертв варварского авиаудара ВСУ
23:38 2 июняФейковый список “жертв Путина” формировался по квотам
23:35 2 июняГерой Русской весны в тюрьме порвал и смыл в унитаз портрет Порошенко
22:20 2 июняКиевский эксперт недоволен тем, что Путин отдыхает в РФ, а Порошенко – на Мальдивах
21:13 2 июняМосийчук: критиковать спецоперацию СБУ – быть в оппозиции к Украине
21:09 2 июняПод видом гуманитарной эвакуации ВСУ хотят зачистить от мирных жителей еще два посёлка на Донбассе
21:04 2 июняГриценко: Россия на коне, а вокруг нас вакуум доверия
21:00 2 июняУкраинские власти не от большого ума хвастаются новыми кредитами МВФ
20:09 2 июняУкраина обречена оставаться беднейшей страной Европы, несмотря на экономический рост
17:46 2 июняУкраинских провокаторов ждут сюрпризы
17:37 2 июняПленные украинские солдаты: Наши войска не готовы к войне
17:27 2 июняМеджлисовский пропагандист обвинил Европу в «омерзительной» позиции
17:18 2 июняПленный украинский солдат: Инструкторы НАТО готовили нас к наступлению
15:21 2 июняНе сметь упрекать нас! – в Раде огрызнулись на критику Запада
14:26 2 июняУже через год Россия отправит Украину в экономический нокдаун
14:16 2 июняУкраина признала проигрыш в газовой войне
14:05 2 июня«Русские не сдаются!» – в Риге прошел марш против закрытия русских школ
13:57 2 июняДело Муравицкого трещит по швам. Прокурор срывает злость на адвокатах
12:57 2 июняСербский доброволец из армии ДНР о наступлении ВСУ: Мы их ждём
12:43 2 июняВ Киеве проходит шествие против гей-парада
12:23 2 июняУкраинское ТВ: Донбасс запугивали, спаивали или расстреливали
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:30 2 июняЧто же наделал Порошенко?! – трубадур Майдана кусает локти
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
0:32 2 июня«Ангелы» – акция в память о погибших детях Донбасса
23:54 1 июняПрезидент Эстонии негодует: ЕС нормализует украинский конфликт
23:42 1 июняГеращенко истерит из-за результатов выборов в Италии
23:39 1 июняЭкс-главред Forbes: Порошенко сделал почти невозможное
23:23 1 июняРешение украинского кризиса не растянется на десятилетия
23:00 1 июняКиевский пропагандист сообщил о женитьбе комбрига ВСУ на волонтерке “АТО”
22:50 1 июняУкраинцам пояснили, почему ЕС не руководствуется “европейскими ценностями”
22:40 1 июня«Убийство» Бабченко станет классикой фейка
22:34 1 июняМосийчук нашел в Киеве “российского резидента”, “координирующего политубийства”
22:14 1 июняВ Британии Russia Today обложили десятью уголовными делами
22:07 1 июняРасследование: журналисты выставили на обозрение “грязное белье” замглавы СБУ
21:53 1 июняПорошенко решил утереть нос России и построить мост через Дунай
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
10:26 1 июняВ Киеве шок: Азовское море превращается во внутреннее море РФ
15:07 31 маяПризнает ли Ватикан российский Крым? – новая интрига
14:57 31 маяРусская угроза: У Порошенко обещают фейковую базу ВМС Украины на границе с Крымом
13:39 31 маяРоссия без шума методично бьет Украину в Азовском море
12:48 31 маяЛекция Джемилева в Стэнфордском университете обернулась полным провалом
11:43 31 маяКравчук призвал признать потерю Крыма и Донбасса
22:51 30 маяКиев угрожает посадить 700 000 жителей Крыма
21:20 29 маяКлимкин собрался усилить давление на Россию
12:39 29 маяРоссия передала новый «привет» Украине в Азовском море
12:09 29 маяВ Крыму пояснили, зачем Киев поднимает панику о скорой потере Херсона
10:21 29 маяЕсли бы да кабы: В Киеве продолжают фантазировать о потерянном Крыме
10:00 29 маяРоссия может прирасти не только Крымом
20:17 28 маяВ ответ на Керченский мост в Киеве предлагают отделить Крым каналом
19:53 28 маяСледующее обострение будет на Азовском море
19:50 28 маяУкраинское министерство увидело из космоса экономический спад в ночном Крыму
14:00 28 маяБизнес в Крыму придумал, как обойти санкции
9:49 28 маяГраждане Украины и РФ задержаны в Крыму за незаконный сбыт оружия
17:17 27 маяЭксперт из Чуйской долины на службе Украины
20:19 24 маяУчастники митинга в Киеве отказались кричать «Путин, подавись!»
12:08 24 маяХерсон накануне грандиозного шухера
10:58 24 маяПособие по делению шкур неубитых медведей
9:44 24 маяБоевики меджлиса ворвались к муфтию, признавшему российский Крым
9:34 24 маяПолный провал: Акция меджлисовцев собрала всего 30 человек
23:22 23 маяРоссия начала «отжим» Азовского моря у Украины! – истерика в Киеве
22:43 23 маяТимошенковцы выдали новую порцию бреда про Крымский мост
21:55 23 маяПомощник Джемилева, обвиняемый в диверсиях, одним из первых получил российский паспорт
19:26 23 маяЗахарова считает, что прокуратура фейковой “АРК” поддерживает химеру
22:02 22 маяУкраина не имеет права срывать митинг в защиту моряков «Норда»
21:42 22 мая«Время украинских националистов подходит к концу»
13:00 22 маяУкраинский чиновник расстроился, что ему не хватает навыков террориста
11:01 22 маяУкраина «кинула» меджлис с виртуальной крымско-татарской автономией
10:36 22 маяРоссия начала вторжение на Азовском море! – истерика в Киеве
10:09 22 маяНа юге Украины назревает бунт против Киева
9:19 22 маяЭкс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
23:11 21 маяЗрада: Крымский мост помогали строить компании из США
22:55 21 маяВ Киеве по-прежнему требуют направлять «Поезда дружбы» в Крым
21:54 21 маяДепутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост
19:43 21 маяЗа Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
16:09 21 маяУкраинские нацисты готовы мочить меджлисовцев
13:24 21 маяНаселение Крыма консолидировано и не поддерживает чаяния украинских «ястребов»
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
8:49 21 маяФСБ задержала в Крыму новых подозреваемых в участии в террористических группировках
0:03 21 маяЭкс-депутат Рады: Меджлисовцы баламутят Херсонскую область
19:44 20 маяЗрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны
18:21 19 маяКонституционные фантазии: крымских татар вписали в Основной Закон Украины
18:16 19 маяУкраина дала понять: после “деоккупации” никаких выборов в Крыму больше не будет
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
21:09 3 июняВСУ развернули террор в захваченных посёлках: Боевики жгут дома
14:26 3 июняГлава ДНР Захарченко выиграет выборы на Украине
14:24 3 июняПочему Россия не признает ЛДНР в нынешних границах
13:05 3 июняВСУ заминировали дорогу к важному объекту жизнеобеспечения Донбасса
12:58 3 июня«Судя по украинской истерике, бомбят Киев и Львов»
12:52 3 июняЭнергетики ЛНР совершили прорыв: Вновь запускаются крупные заводы
0:12 3 июняВ Луганске почтили память жертв варварского авиаудара ВСУ
21:09 2 июняПод видом гуманитарной эвакуации ВСУ хотят зачистить от мирных жителей еще два посёлка на Донбассе
17:46 2 июняУкраинских провокаторов ждут сюрпризы
17:37 2 июняПленные украинские солдаты: Наши войска не готовы к войне
17:18 2 июняПленный украинский солдат: Инструкторы НАТО готовили нас к наступлению
12:57 2 июняСербский доброволец из армии ДНР о наступлении ВСУ: Мы их ждём
12:23 2 июняУкраинское ТВ: Донбасс запугивали, спаивали или расстреливали
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
0:32 2 июня«Ангелы» – акция в память о погибших детях Донбасса
23:23 1 июняРешение украинского кризиса не растянется на десятилетия
21:30 1 июняЛукашенко винит в конфликте на Донбассе противостояние Запада и России
19:18 1 июняВ Луганской области местные жители разобрали на металлолом железную дорогу
17:32 1 июняЗа месяц «ООС» ОБСЕ насчитала 35 жертв среди гражданского населения Донбасса
14:56 1 июняМалайзия отказалась играть в антироссийские игры США
14:50 1 июняСрочно! На Донбасс движется бронетехника и РСЗО
14:39 1 июняКиев срывает второй этап обмена пленными
14:14 1 июняКиев уничтожает Донбасс, продолжая называть его Украиной
12:25 1 июня«Все самолёты у них закончились в 2014 году» – в ДНР ответили на учения украинской авиации
12:15 1 июняЖители Славянска взбунтовались против грабительских тарифов
12:09 1 июняРакетчики ДНР отомстили за комбрига Мамая
11:27 1 июняЯ приехал в Донбасс воевать против НАТО – сербский доброволец
10:26 1 июняВ Киеве шок: Азовское море превращается во внутреннее море РФ
21:30 31 маяУ украинских военных при обстреле позиций ДНР заглохла БМП
19:35 31 маяУчастник событий в Донбассе вспоминает начало войны весной 2014 года
19:22 31 мая“Минская” переговорщица Порошенко обозвала представителей Донбасса “обезьянками Путина”
18:13 31 маяЗавербованный СБУ луганчанин сдался МГБ ЛНР
16:19 31 маяВСУ намеренно размещают артиллерийские склады в населённых пунктах
15:17 31 маяНа Украине нашли новый способ лишить Россию права голоса по миротворцам на Донбассе
14:37 31 маяЖЭКи Северодонецка прекратят свою работу
13:57 31 маяЕщё один город Донбасса задыхается от ядовитой вони
13:39 31 маяРоссия без шума методично бьет Украину в Азовском море
11:43 31 маяКравчук призвал признать потерю Крыма и Донбасса
11:27 31 маяНа подконтрольной Киеву части Донбасса начался бунт шахтеров
10:56 31 маяСотрудники ОБСЕ опять обстреляны украинскими военными
10:32 31 маяРФ будет действовать тихо, но эффективно в случае наступления ВСУ
9:55 31 маяЗрада от Кравчука: Первый президент Украины поддержал автономию Донбасса
22:05 30 маяИрина Геращенко продолжает гадить пленным ополченцам
21:50 30 маяРоссийский эксперт: Вероятность большой войны в Донбассе очень высока
21:34 30 маяПереговоры в Минске: Геращенко закатила новую истерику
20:57 30 маяУкраина сорвала все достигнутые договорённости по разведению сил и средств на Донбассе
20:32 30 маяОдесситку сажают на 15 лет за пост в соцсети в поддержку ЛНР
20:26 30 маяМИД ДНР: Украина саботирует принятие закона об особом статусе
18:53 30 маяВ ЛНР обнаружен тайник с взрывчаткой для диверсантов ВСУ
18:33 30 мая«Vodafone» согласился взаимодействовать с республиками Донбасса
18:21 30 маяВ Луганске откроют памятный знак жертвам авиаудара ВСУ 2 июня 2014 года
16:59 30 маяОпубликовано видео разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР
15:37 30 маяМиссия ОБСЕ: с начала года на Донбассе от обстрелов и мин погибло 107 гражданских
15:27 30 маяГородским властям нет дела до жителей мариупольских сёл, которые живут в «вонючем аду»
14:52 30 маяКиев стремится уничтожить жителей Донбасса как своих врагов
22:44 3 июняКавер на «смерть» Бабченко «порвал» Сеть
22:21 3 июняКличко загородил стенд погибшим АТОшникам урнами и биотуалетами
22:03 3 июняНамахнул? Порошенко в Испании понесло
21:54 3 июняИщенко напомнил, как режим Януковича ублажал нациков накануне Евромайдана
21:43 3 июняРостислав Ищенко: В руководстве Украины дебилы и идиоты, государства нет
21:23 3 июняНесмотря на помощь Запада, прорыва в украинской оборонке не произошло
21:18 3 июня92% зрителей украинского канала осудили инсценировку убийства Бабченко
21:09 3 июняВСУ развернули террор в захваченных посёлках: Боевики жгут дома
20:13 3 июняСело и люди: Украина как пародия на государство
17:25 3 июняПорошенко шокировал публику своим певческим талантом
14:26 3 июняГлава ДНР Захарченко выиграет выборы на Украине
14:24 3 июняПочему Россия не признает ЛДНР в нынешних границах
13:05 3 июняВСУ заминировали дорогу к важному объекту жизнеобеспечения Донбасса
12:58 3 июня«Судя по украинской истерике, бомбят Киев и Львов»
0:12 3 июняВ Луганске почтили память жертв варварского авиаудара ВСУ
23:38 2 июняФейковый список “жертв Путина” формировался по квотам
23:35 2 июняГерой Русской весны в тюрьме порвал и смыл в унитаз портрет Порошенко
22:20 2 июняКиевский эксперт недоволен тем, что Путин отдыхает в РФ, а Порошенко – на Мальдивах
21:13 2 июняМосийчук: критиковать спецоперацию СБУ – быть в оппозиции к Украине
21:09 2 июняПод видом гуманитарной эвакуации ВСУ хотят зачистить от мирных жителей еще два посёлка на Донбассе
21:04 2 июняГриценко: Россия на коне, а вокруг нас вакуум доверия
21:00 2 июняУкраинские власти не от большого ума хвастаются новыми кредитами МВФ
20:09 2 июняУкраина обречена оставаться беднейшей страной Европы, несмотря на экономический рост
17:46 2 июняУкраинских провокаторов ждут сюрпризы
17:37 2 июняПленные украинские солдаты: Наши войска не готовы к войне
17:27 2 июняМеджлисовский пропагандист обвинил Европу в «омерзительной» позиции
17:18 2 июняПленный украинский солдат: Инструкторы НАТО готовили нас к наступлению
15:21 2 июняНе сметь упрекать нас! – в Раде огрызнулись на критику Запада
14:26 2 июняУже через год Россия отправит Украину в экономический нокдаун
14:16 2 июняУкраина признала проигрыш в газовой войне
13:57 2 июняДело Муравицкого трещит по швам. Прокурор срывает злость на адвокатах
12:57 2 июняСербский доброволец из армии ДНР о наступлении ВСУ: Мы их ждём
12:43 2 июняВ Киеве проходит шествие против гей-парада
12:23 2 июняУкраинское ТВ: Донбасс запугивали, спаивали или расстреливали
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:30 2 июняЧто же наделал Порошенко?! – трубадур Майдана кусает локти
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
23:54 1 июняПрезидент Эстонии негодует: ЕС нормализует украинский конфликт
23:42 1 июняГеращенко истерит из-за результатов выборов в Италии
23:39 1 июняЭкс-главред Forbes: Порошенко сделал почти невозможное
23:23 1 июняРешение украинского кризиса не растянется на десятилетия
23:00 1 июняКиевский пропагандист сообщил о женитьбе комбрига ВСУ на волонтерке “АТО”
22:50 1 июняУкраинцам пояснили, почему ЕС не руководствуется “европейскими ценностями”
22:40 1 июня«Убийство» Бабченко станет классикой фейка
22:34 1 июняМосийчук нашел в Киеве “российского резидента”, “координирующего политубийства”
22:14 1 июняВ Британии Russia Today обложили десятью уголовными делами
22:07 1 июняРасследование: журналисты выставили на обозрение “грязное белье” замглавы СБУ
21:53 1 июняПорошенко решил утереть нос России и построить мост через Дунай
21:43 1 июняЛукашенко призвал Россию искать позитив во вступлении Украины в НАТО
21:30 1 июняЛукашенко винит в конфликте на Донбассе противостояние Запада и России
21:24 1 июняГрицак и Луценко срочно оправдываются перед послами G7 за историю с Бабченко
21:12 1 июняНемецкий суд отклонил жалобу к “Северному потоку-2”
14:24 3 июняПочему Россия не признает ЛДНР в нынешних границах
13:23 3 июня«Триумф», как повод для начала войны
14:26 2 июняУже через год Россия отправит Украину в экономический нокдаун
14:16 2 июняУкраина признала проигрыш в газовой войне
14:05 2 июня«Русские не сдаются!» – в Риге прошел марш против закрытия русских школ
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:30 2 июняЧто же наделал Порошенко?! – трубадур Майдана кусает локти
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
23:42 1 июняГеращенко истерит из-за результатов выборов в Италии
22:34 1 июняМосийчук нашел в Киеве “российского резидента”, “координирующего политубийства”
22:14 1 июняВ Британии Russia Today обложили десятью уголовными делами
21:43 1 июняЛукашенко призвал Россию искать позитив во вступлении Украины в НАТО
19:28 1 июняАбрамович окончательно стал израильтянином
17:32 1 июняКонец операции «Facepalm»
16:49 1 июняБабченко предложили сдать российский паспорт и ждать смерти
16:31 1 июняПолитолог: Первостепенная задача – завалить режим Порошенко
16:17 1 июняВ Москве заявляют о необходимости строить аналог Крымского моста в Иран
15:59 1 июняНовый экономический кризис накроет Украину, но пощадит Россию
14:56 1 июняМалайзия отказалась играть в антироссийские игры США
13:40 1 июняВышинский обратился к Путину и рассказал о совместных делах с Порошенко
13:27 1 июняСоловьев наехал на Ковтуна из-за хохлов
10:26 1 июняВ Киеве шок: Азовское море превращается во внутреннее море РФ
9:20 1 июняЭкс-канцлер Австрии рассказал об истории успеха Путина
0:04 1 июняПорошенко трубит о победе над «Северным потоком»: Что на самом деле?
19:50 31 маяМалазийский министр: нет убедительных доказательств вины России в деле MH17
19:22 31 мая“Минская” переговорщица Порошенко обозвала представителей Донбасса “обезьянками Путина”
15:17 31 маяНа Украине нашли новый способ лишить Россию права голоса по миротворцам на Донбассе
15:07 31 маяПризнает ли Ватикан российский Крым? – новая интрига
15:01 31 маяДля Германии и Франции Россия важнее нас! – депутат-русофобка закатила истерику в эфире
14:57 31 маяРусская угроза: У Порошенко обещают фейковую базу ВМС Украины на границе с Крымом
14:12 31 маяВ стремлении насолить России Украина пошла на нарушение собственной Конституции
13:39 31 маяРоссия без шума методично бьет Украину в Азовском море
13:09 31 маяБабченко предложили покаяться и вернуться в Россию
11:19 31 маяУкраина чудовищно утомила Запад
10:52 31 маяВзрыв Приднестровья изнутри намечен на 2 июня
10:32 31 маяРФ будет действовать тихо, но эффективно в случае наступления ВСУ
10:11 31 маяУкраина дала повод России усилить свои позиции – BBC
9:37 31 маяНа поклон к Путину приехал клинический русофоб
8:39 31 маяФранция продолжает инвестировать в Россию, несмотря на давление США
1:02 31 маяИндия хочет нарастить сотрудничество с Россией в условиях санкций Запада
22:20 30 маяГлаве СБУ сулят звезду Героя России
21:05 30 маяНа Украине запретили к ввозу три исторические книги из России
18:23 30 маяРоссия одержала победу в истории с Бабченко
17:22 30 маяВ убийстве Бабченко появился меджлисовский след
15:57 30 маяУкраина обвинена во вмешательстве во внутренние дела России
15:48 30 маяПорошенко грозит России захватом акций «Северного потока»
14:57 30 маяА-ля Савченко: Террорист Сенцов голодает, но не худеет
14:47 30 маяВ Москве назвали условия для встречи в «нормандском формате»
14:30 30 маяЛавров увидит Ким Чен Ына раньше Трампа
14:04 30 маяУкраина не давала ОБСЕ говорить правду о войне в Донбассе
13:32 30 маяУкраина пользуется своей безнаказанностью – Лавров
13:09 30 маяЛавров: Истерика Запада по поводу малазийского «боинга» – свидетельство дурных манер
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.