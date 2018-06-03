03.06.2018, Киев, Михаил Рябов
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Культура, Скандал, Украина

Кавер на «смерть» Бабченко «порвал» Сеть


Украинский блогер Богдан Процищин записал кавер на песню группы “Машина времени” под названием «Мой друг лучше всех играет труп».

Автор высмеивает устроенную СБУ инсценировку смерти беглого российского либерала Аркадия Бабченко.

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