Кавказцы размахивали оружием в центре Симферополя на глазах полиции

29.07.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Большой резонанс вызвало появившееся в Сети видео конфликта в центре Симферополе между выходцами с Кавказа и местными жителями. В потасовке участвовали порядка десяти человек. Патрульные полицейские попытались утихомирить участников, однако один из кавказцев нанес удар местному крымскому татарину, от чего он упал на землю и потерял сознание.

Соплеменники драчуна стремились помешать правоохранителям задержать хулигана, один из них был вооружен пистолетом, на что полицейский предложил ему «отойти со стволом», иначе достанет свой и начнет «гасить».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Интересно, что несколько сотрудников «Росгвардии» так и не смогли урезонить разгорячившихся кавказцев, в том числе не обратили особого внимания на владельца оружия.

«Оказывается, драка в Симферополе произошла еще 23 июля. И, видимо, если бы не всплыло видео, так и осталась бы городской легендой. В потасовке до приезда полиции участвовали 10 человек, у приезжих были травматы (либо пневматика – понты дороже денег) и ножи. Видимо, со стороны местных, кроме бутылки, другого оружия не было», – комментирует военкор Александр Коц.

Он отмечает, что подобные инциденты стали обыденностью для центра Симферополя.

«Вы попробуйте в поисковик набрать «драка в Симферополе». Там истории под копирку. И мне в комменты пишут, что тоже россияне с Кавказа ведут себя на этой пешеходной улице крайне не интеллигентно. Вы спросите, а какая разница между ними и пьяными славянами? Ну, как правило, в отсутствии ножей и пистолетов», – пишет Коц.

Его данные подтверждает военкор Михаил Андроник.

«Полиция проводит проверку, после огласки этого случая. Подобное в Симферополе, да и в Крыму, в целом происходит регулярно. Всегда это резонансные случаи. Но выводов никаких, видимо, не делается. Потому как снова и снова мы видим одни и те же истории. Многие горожане в чатах полуострова, отмечают, что предпочитают не гулять вечером по центру Симферополя», – пишет он в своем блоге.

Бывший руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов призывает крымчан тренироваться.

«Больше всего улыбнул эпизод, когда один из кавказцев достал ствол, а один из товарищей полицейских, очень грозно так, сказал – «Спрячь ствол, а то я свой достану». Бл@, это как вообще!? «Тупые» американские копы умрут со смеху, когда увидят этот позор. Уверен, что после этого поста в меня полетят камни, но молчаливое согласие всегда приводит к трагическим последствиям в обществе. Русским пора понять, что себя и своих близких нужно защищать самим, никто за вас этого не сделает, особенно самые толерантные копы в мире. Хватит бухать и обвинять в своих бедах правительство, соседей, американцев, инопланетян и т.п. Займитесь лучше спортом, чтоб не отгребать от полутораметрового кавказца на улице. А кавказцы – молодцы. Вся их молодёжь занимается спортом, почитает стариков и свой род, держатся всегда вместе и горой друг за друга. Нам давно нужно брать это в пример, а не игнорировать суровые законы природы этого мира. Природа не терпит пустоты и слабости. Где тонко, там и гнётся», – напоминает Безсонов.

Бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский недоумевает, где же представители ополчения, ранее следившие за порядком в Симферополе.

«А мне интересно, где это храброе ополчение полуострова, которое в 2014 году вышли на противостояние с Украиной? Они не могут по-братски поговорить с представителями этих агрессивных диаспор в Крыму? Раз патрулей Росгвардии никто не боится, может, туда послать «шариатский ЧОП» из Троицка? Они как раз без работы остались? (Шучу) Если жители Симферополя говорят, что опасно стало ходить, знают об этом в МВД?» – комментирует Татарский.