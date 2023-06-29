Казачий атаман – линия Суровикина не оставляет ВСУ ни малейшего шанса

Западноевропейская традиция спихивать все военные неудачи на плохую погоду. «Линия Суровикина» не дает ВСУ осуществить какой-то существенный прорыв и похвастаться им на саммите НАТО, а не дождь или грязь.

Такую точку зрения в эфире телеканала «Миллет» высказал атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небольшой спич для этих господ: хотел бы сказать, что минные поля сами по себе не выросли, их поставил кто-то или с какой-то задачей. Наши военно-космические силы – это тоже не роботы, это тоже живые люди. Дождь сильно повлиять не может, потому как грунты там достаточно мягкие, песчаные, и вода быстро уходит в почву. Это мы с вами понимаем, о чём идёт речь, и можем воспринимать только на уровне какого-то анекдота… Скажем так – свои неурядицы и свои неудачи на этом направлении, как одном из основных проектов для Зеленского, потому что мы все мы знаем, что близится саммит НАТО, и наверняка же все хотели на этом саммите видеть какие-то более-менее массовые положительные результаты», – отметил атаман.

По словам Иловченко, Украине придется платить по счетам за выделенную помощь и предоставленную технику, но ресурсов покрыть долги нет.

Что касается результативности работы ВС РФ, она базируется на нескольких факторах.

«Первый фактор состоит в том, что каждый командир, каждый боец на линии, на своём передовом рубеже соприкосновения чётко понимает свою задачу: не допустить прорыва тех фашиствующих орд, которые рвутся туда пробить нашу оборону. О том, какими будут последствия, все прекрасно помнят и видят, что было в Буче, что было в Херсоне – в городах, которые нашим войскам по тем или иным причинам пришлось оставить», – подчеркнул Иловченко.

«Второе, что каждый боец было чётко понимает стратегическую задачу. У них задача одна – прорываться к берегу Азовского моря, чтобы расчленить нашу группировку и прекратить сухопутное сообщение материковой части, Запорожской, Херсонской областей. Этого категорически допустить нельзя, прекрасно понимаем», – продолжил он.

События минувших выходных с мятежом ЧВК «Вагнер» показали высокую сплоченность в армии, направленную на достижение цели.

«Ну, и самое главное – то, что внутренняя и самая решающая сила нашего воинства состоит в духовной составляющей, она монолитна и едина. Едина она в достижении общей цели – победы. Потому что те события, которые произошли в минувшие выходные, показали стойкость наших бойцов, стойкость нашего воинства. И когда новостная лента стала пестреть нелепыми сообщениями, что Ростов взят под контроль, Воронеж взят под контроль, дорога туда-то под контролем, бойцы начали присылать эсэмэски: «ребята, что вы там творите? Белены объелись или солнышко перегрело? Враг один единый, он здесь, он на нас прёт зарубежной техникой, танками, мы кладём свою жизнь для чего, чтобы вы там с жиру бесились?». И если бы это была одна эсэмэска, как единичное явление, а начали сыпаться сообщения от моих товарищей, боевых друзей и с Севера, и с Северо-Востока, с Восточного и Южного направлений. И я делаю вывод, что наши войска мотивированы, и это основная составляющая наших воинских побед и успехов на текущий момент. А в ближайшей перспективе хочу сказать, что ещё год назад начала создаваться так называемая «линия обороны Суровикина» – это глубокое эшелонированная линия, укрепрайоны, и шансов не то, что пробиться к Чёрному морю, хотя бы пройти часть этих укрепрайонов – у наших оппонентов нет категорически», – заключил Иловченко.