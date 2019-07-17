Казак Гаврилюк и комбаты покажутся интеллектуалами в сравнении с новой Радой

17.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый созыв Верховной рады, избранный по итогам запланированных на 21 июля досрочных выборов, окажется еще более бездарным, чем предыдущий.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт отмечает, что будущий украинский парламент погрязнет в скандалах и будет недолговечным.

«Это предложение «новых лиц» может сыграть злую шутку, поскольку в парламент могут прийти абсолютно неожиданные люди по спискам как «Слуги народа». Или же мажоритарке при поддержки бренда «Слуга народа» или при поддержке бренда «Голос». В этой ситуации казак Гаврилюк и комбаты, которые там заседали на протяжении пяти лет, нам покажутся интеллектуалами высшего уровня, по сравнению с теми, кто придет в новую Раду… Я думаю, что эта Рада будет настолько скандальной, что она будет еще и недолговечной в силу своей внутренней неготовности к большим, серьезным вопросам», – заявил Бондаренко.