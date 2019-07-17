17.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Казак Гаврилюк и комбаты покажутся интеллектуалами в сравнении с новой Радой

Новый созыв Верховной рады, избранный по итогам запланированных на 21 июля досрочных выборов, окажется еще более бездарным, чем предыдущий.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что будущий украинский парламент погрязнет в скандалах и будет недолговечным.

«Это предложение «новых лиц» может сыграть злую шутку, поскольку в парламент могут прийти абсолютно неожиданные люди по спискам как «Слуги народа». Или же мажоритарке при поддержки бренда «Слуга народа» или при поддержке бренда «Голос». В этой ситуации казак Гаврилюк и комбаты, которые там заседали на протяжении пяти лет, нам покажутся интеллектуалами высшего уровня, по сравнению с теми, кто придет в новую Раду… Я думаю, что эта Рада будет настолько скандальной, что она будет еще и недолговечной в силу своей внутренней неготовности к большим, серьезным вопросам», – заявил Бондаренко.

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