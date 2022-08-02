Казакам Приморья дадут 15 миллионов рублей на проведение фестивалей

02.08.2022  12:04 (Мск)
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Спецоперация


Администрация Приморского края выделила 15 млн рублей из бюджета на поддержку казачества в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте краевых властей.

Как указано в сообщении администрации, средства из краевого бюджета пойдут «на реализацию общественно значимых проектов»: создание «казачьих классов», популяризацию традиционного образа жизни и культуры российского казачества, а также на «военно-патриотическое воспитание» молодежи.


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Источник: администрация Приморского края.

«Большая часть средств — около 10 млн — направлена Приморскому отделу Уссурийского войскового казачьего общества», — подчеркнули в администрации.

В сообщении отмечается, что на территории Приморского края действуют 35 казачьих обществ. При этом, по существующим данным, приморские сообщества только недавно заговорили об участии добровольцев в специальной военной операции.

В частности, о формировании первого отряда стало известно 26 июля, спустя пять месяцев после начала СВО. До этого времени лишь двое казаков отправились на фронт в составе добровольческого отряда «Тигр», созданного при участии властей Приморского края и не имеющего прямого отношения к казачеству.

На упорное нежелание казаков принимать деятельное участие в денацификации и демилитаризации Украины обратили внимание СМИ, общественные активисты и даже некоторые руководители казачьих обществ.

Так, атаман Восточного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска Николай Твердохлеб признал, что казакам не хватает полноценной боевой подготовки и что «многое было упущено». Это, по его словам, отразилось и на ограниченных возможностях по мобилизации добровольцев, готовых отправиться на Украину.

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