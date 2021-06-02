Казахи, которых переселили на Север Казахстана, теперь просят убежища в России

02.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Государственная программа переселения казахов с юга на север республики с целью изменения этнического состава, провозглашенная президентом Касым-Жомартом Токаевым, похоже проваливается на глазах. Подтверждением тому является заявление нескольких таких многодетных семей казахов, которых до этого переселили в Павлодарскую область, о желании вообще уехать в Россию в качестве беженцев с последующим получением гражданства.

Речь идет о двух семьях, которые протестуют уже вторую неделю в Нур-Султане (Целинограде), безуспешно пытаясь попасть в администрацию президента. Теперь в понедельник, разуверившись в своем государстве, они приехали в посольство России, чтобы просить принять их в российское гражданство. Они заявляют, что в Казахстане не получают должной социальной поддержки, им не помогают с жильем и трудоустройством.

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Ранее властями активно пропагандировалась программа «Енбек» («Труд») по переселению на Север Казахстана, якобы функционирующая по принципу «из трудоизбыточных областей – в трудодефицитные». Правительство РК по этой программе до 2025 года планируют переселить порядка 10 тысяч семей из южных регионов и уменьшить таким образом долю русского населения. Особенно эти процессы переселения ускорились с 2014-го года после известных событий с Крымом и Донбассом, а сейчас этому уделяется на самом верху особое внимание.

Получается, что государство обещало выделять каждому переселенцу 204 190 тенге, что составляет на сегодня 475,24 долларов. Практически внутренним мигрантам будут платить «зарплату» за их решение переехать, сопоставимую с оплатой труда металлургов и шахтеров в империи британского олигарха индусского происхождения Лакшми Миттала в Караганде. Об этой сумме говорил и президент Касым-Жомарт Токаев еще 22 октября прошлого года на заседании правительства, на котором предложил увеличить размер пособия переселенцам с 97 230 тенге до нынешних размеров.

Министр труда и социальной защиты населения республики Серик Шапкенов даже заявлял в марте, что планируется развернуть целые Нью-Васюки для таких мигрантов в шести областях: Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской.

По сути, правительство стремится провести принудительную казахизацию этих регионов и в то же время не доверяет таким образом местным северным казахам, которые по менталитету стали ближе к русским и обросли многочисленными связами с соседними регионами РФ.





Но как говорится, ровно было на бумаге, но забыли про овраги, а вернее про хроническое разворовывание выделяемых бюджетных средств и о несоответствии пропаганды и реальных условий. В итоге многие из переселенцев не получают ни обещанной работы, ни подъемных, ни пособий, ни жилья и остаются на схемных квартирах или в заброшенных домах в деградирующих сёлах. Часть из них возвращаются обратно на юг, не выдерживая сибирских морозов, а некоторые начинают открыто протестовать.

Так, поступили те самые многодетные семьи Баглана Орынбекова и Баглана Пазыла, которые приехали 25 мая в столицу Казахстана искать правду и потребовать от президента Касым-Жомарта Токаева осуществления обещанного. В этот день они с детьми вышли из приемной министерства труда и социальной защиты и попытались пройти к зданию администрации президента Казахстана, но были окружены подразделениями ОМОНа. Полиция применила к протестующим прием «кеттлинг», заблокировав движение на подступах к Акорде (администрация президента).

Затем их выпустили, но и в последующем не впускали, преградив путь резиденцию главы государства. Правда, эта акции дала возможность им заявить о своих проблемах и рассказать, как на самом деле осуществляется президентская программа переселения «Енбек».

«Уже долгое время мы живем на съемной квартире. Очередь на жилье не продвигается. Власти обещали решить вопрос, но безрезультатно», – отметил для собравшейся прессы Баглан Орынбеков.

Оказывается, прежде чем выйти на акцию протеста в столице, семья Орынбекова вместе с несколькими другими семьями отправилась из Шымкента в Железинский район Павлодарской области «в рамках программы переселения из южных регионов на север», но, как говорит Орынбеков, так и не сумела обрести там жилье.

«Вначале нам говорили, что примут у нас документы. Однако вчера нас с детьми выставили на улицу. Есть видеозаписи. При этом были задействованы полицейские. Заместитель акима района попытался ввести нас в заблуждение, заявляя, что срок действия этой программы истек», – указал глава семейства. В последующем он обращался во все инстанции, в том числе, и в министерство труда и социальной защиты населения, но в итоге получал отписки и отказы.

В результате, не добившись встречи с представителями администрации президента Казахстана, семьи Орынбекова и Пазыла решили 31 мая обратиться в посольство РФ с просьбой о предоставлении им статуса беженцев. После общения с сотрудниками дипломатической миссии они решили из Нур-Султана направиться к северным границам республики с намерением уехать на постоянное место жительства в Россию.

«Нам сказали в посольстве, что только если вы пройдете границу с Россией, можете просить там помощи как беженцы. Теперь буду пытаться уехать туда и пересечь границу. Другого выхода у меня нет. Где моим детям жить будет комфортно – туда я и поеду. В Казахстане сейчас мне не комфортно», – заявил собравшимся журналистам Баглан Орынбеков.

Второй глава семьи Баглан Пазыл практически повторил слова своего товарища по мытарствам, отметив явное превосходство социальной системы обеспечения России, где существует реальная государственная защита материнства и детства.

«Мы и с гражданами России разговаривали. Они сказали, что там дают помощь, многодетным дают жилье, при рождении ребенка платят материнский капитал. После этого, мы заинтересовались и решили туда уехать», – сказал Пазыл.

Представители министерства труда РК предложили этим семьям вернуться обратно в Туркестанскую область, откуда их переселяли на Север Казахстана, но возвращаться теперь они явно не желают, так как по их словам никакой поддержки многодетным семьям там чиновники также не оказывают. Это яркий образчик того, что предлагаемый «рай» при переселении в северные регионы является фикцией и обманом, а сама националистическая по своей сути программа по казахизации регионов проваливается на глазах.

Случай с данными семьями показывает антисоциальный характер проводимой политики неолиберальным правительством Казахстана. Более того, в итоге он обернулся против тех, кто стремился ограничить влияние России и разбавить численность русских и русскоязычных в шести регионах страны. Как видим, казахские семьи даже из южной глубинки выбирают лучшую социальную систему обеспечения, а не пропагандистские обещания и русофобские сказки и готовы бежать из республики дальше на север.

На самом деле власти Казахстана сейчас сталкивается с большой волной выступлений, в том числе, и в столице, где все чаще к резиденции Токаева выходят обездоленные многодетные семьи, требуя усилить социальную поддержку, решить жилищный вопрос. В итоге мы видим, что правительство РК уже захлебывается от социальных протестов и сейчас становится явно не до программ переселения с целью потешить свои амбиции в построении моноэтнического государства с нищим населением.

Хочется порекомендовать Акорде направить разворовываемые многомиллиардные средства, выделенные под программу «Енбек», на поддержку таких вот семей в тех местах, где они живут, обеспечивая их рабочими местами и доступным жильем, а не загоняя их в сибирские морозы на пустыри и в брошенные хозяйства. Иначе так дойдет дело до того, что придется завозить гуманитарную помощь или все переселенцы просто побегут в соседнюю Россию просить убежища. А может, правда, они этого и добиваются?