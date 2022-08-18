Казахские нацики третируют русских, а в местных СМИ «незалежная» побеждает Россию

В Казахстане не прекращается сознательное нагнетание антироссийских настроений и русофобии, факты которых становятся достоянием общественности чуть ли не каждый день.

Также отмечаются случаи реинкарнации «языковых патрулей» и насилие среди подростков на национальной почве, чему способствуют общий посыл СМИ и официальной пропаганды.

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Так, в сеть попало видео, распространённое казахскими националистами, где один из молодчиков в Павлодаре во время общественного приёма граждан на улице преднамеренно начал провоцировать русскую по национальности госслужащую, требуя разговаривать с ним только на казахском языке. Естественно, что он записывал это на видео, для дальнейшего распространения в стиле «языковых патрулей».

«На казахском со мной говорите! На русском не надо! Только на казахском! Почему я вынужден с вами, с государственным служащим говорить на русском языке? Вы должны тогда освободить должность и передать её тому, кто владеет государственным языком», – кричал на виду других чиновников и полицейских нацистский провокатор.

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И, естественно, что его никто не остановил, не арестовал и не привлёк к ответственности за разжигание межнациональной розни, хотя очевиден факт наличия состава преступления. И оно понятно, потому что таким образом показательно запугивается русское население Павлодара, составляющее 40%, а сам случай нападения на госслужащую преднамеренно демонстрировал всем безнаказанность действий нациков.

Помимо этого, выясняется, что в Павлодаре нацики также под угрозой физического насилия запрещают уличным музыкантам петь песни на русском языке и ведут активную кампанию за переименование города. Советские и русские наименования улиц там уже убрали в последние два года в рамках кампании, начатой еще Назарбаевым о смене идеологически устаревших названий.

То есть несмотря на утверждения президента Касым-Жомарта Токаева и представителей его администрации «языковые патрули» не только не прекратили своего существования, а наоборот, получили новое дыхание.

«Бегство» Куата Ахметова в Киев, которого преднамеренно выпустили из страны, чтобы не сажать за решетку, не остановило его соратников, действующих по украинской технологии «мовных патрулей», главной целью которого является вытеснение русского языка из общественного употребления.

Иной вопиющий случай потряс общественность Казахстана, когда в социальных сетях появилось видео из Алма-Аты, на котором мать и её подруга рассказали о факте сексуального насилия в отношении малолетних сыновей со стороны казахов-подростков. Они заставили двух мальчиков, которые друг другу приходились братьями, заниматься оральным сексом на детской площадке и сняли всё это на камеру.

После случившегося родители обратились к полицейским Турксибского района, но там отказались брать заявление на основании того, что в произошедшем нет никакого «состава преступления». Только после этого им еще раз пришлось вызывать полицию, но и это не привело к желаемому результату.

«К нам приехали, попросили, чтобы на следующий день мы пришли давать показания. Мало того, что мой ребенок вынужден трижды рассказывать эту историю: следователю, адвокату и школьному представителю. Так у нас не приняли заявление письменно! Поэтому я решила предать дело огласке», — сообщила мать.

В итоге и её подруга решились записать данное видео, чтобы придать этот факт достоянием общественности и сдвинуть ситуацию с места.

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После такого шага и поднявшегося скандала уголовное дело было всё-таки возбуждено, но учитывая казахстанские реалии наверняка дело будет спущено на тормозах и в итоге закрыто из-за отсутствия того же «состава преступления» или за примирением сторон.

Кстати, мать пострадавших сыновей, под давлением стала отказываться от своих недавних слов и утверждать, что её не так поняли или извратили её послание и приплели сюда межнациональную неприязнь, хотя это было лишь «хулиганство» подростков. Подобная речь в момент «саморазоблачения» очень напоминает слова тех первых полицейских, заявлявших:

«Дети просто прикалывались. Состава преступления нет».

Похоже, что акимат и спецслужбы заставили родных под новыми угрозами отказаться от своих прежних заявлений.

Другое видео, появившееся недавно, было направлено уже против русских туристов, где один из нациков публично оскорблял и унижал гражданина РФ, приехавшего в Алма-Ату. Местный националист угрожал физической расправой и унижал матом человека русской национальности, только за то, что тот приехал в Казахстан, причём на законном основании.

Скрин видео стрима нападок нациков на русских туристов в Алма-Ате.

При этом подобные акции во время таких стримов в прямом эфире активно поддерживаются украинскими и западными ботофермами и казахскими русофобами. В комментариях идут рекомендации «активистам» применять уже физические меры воздействия в отношении русских, а кроме этого высылаются инициаторам таких нападок значительные донаты для продолжения подобных акций.

И снова ни полиция, ни прокуратура, ни КНБ, не вмешивается в происходящее, не привлекает организаторов и участников подобных провокаций на улицах казахстанских городов, потворствуя подобной безнаказанностью дальнейшее развитие русофобии и неонацизма в стране.

Очевидно, что подобная информационная волна поднимается целенаправленно сверху на фоне безработицы, нищеты и роста протестных настроений для того, чтобы выпустить пар и создать образ внешнего врага в лице России и внутреннего в лице местных русских как «пятой колонны».

Поэтому мы видим рост не только бытового национализма в автобусах, магазинах, парках и на улицах, но и усиление ультраправых организаций и изданий, поддерживаемых властями и спецслужбами, активно ретранслирующих антироссийскую повестку и выступающих за выход страны из ЕАЭС и ОДКБ, а также за недопущение строительства Росатомом АЭС на юге республики и осуществления совместных индустриальных проектов.

Реальные заказчики подобного сидят в Лондоне и Вашингтоне, а сама ситуация до боли напоминает то, что происходило в последние годы правления Януковича и сразу же после Майдана на Украине с искусственным взращиванием массовых националистических движений под покровительством СБУ и вакханалией русофобии.

Искусственное формирование сверху организаций неонацистов в последующем действительно ведут к усилению уже антироссийских и русофобских настроений снизу, что подогревается умелой пропагандой в СМИ о России как «стране-агрессоре», которая еще и проигрывает войну с «незалежной».

Подобное скаженное представление о ходе спецоперации на Украине вдалбливается в сознание казахстанцев на фоне прекращения трансляции российских телеканалов в той же Карагандинской области и в других регионах.

Об этом говорят и некоторые честные политологи, такие как Максим Казначеев, утверждающий, что подобная точка зрения сформирована специально и теперь «поддерживается казахстанскими прозападными и протурецкими элитами, а также проводниками западных интересов в Казахстане: фондами, СМИ и лидерами общественного мнения».

«Запад в казахстанских СМИ формирует антироссийскую картинку. Здравый смысл и адекватное восприятие реальности подменяется идеологией. Например, активно тиражируются тезисы о том, что «в России вот-вот вспыхнут социальные протесты, которые погребут под собой нынешнюю политическую систему, а новая политическая элита будет договариваться с Западом об условиях капитуляции», – отмечает Максим Казначеев.

Поэтому высокопоставленные чиновники не стесняются выступать с антироссийскими заявлениями, как например, это сделал спикер Сената РК Маулен Ашимбаев, призвавший провести международное расследование убийств мирных жителей в Буче под эгидой ООН. Это несмотря на то, что поезд давно ушел, а само «расследование» на Западе оказалось свернуто из-за отсутствия самих преступлений. Но как подтверждение позиции приверженности Нур-Султана ценностям и взглядам на события США и ЕС было безусловно оценено и замечено.

В связи с этим незачем удивляться тому, что несмотря на неоспоримые успехи СВО на Украине, в Казахстане как на самом верху, так и в обществе усиливаются антироссийские настроения и откровенная русофобия. Как бы и тут не понадобилась денацификация.