Казахские власти “забанили” Крымский мост на своей туристической выставке

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На туристической выставке в казахском Петропавловске накануне визита Владимира Путина разгорелся скандал из-за фото Крымского моста на стенде черноморских курортов: служба протокола Нурсултана Назарбаева хотела заделать снимок панелями, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет российское издание “МК”.

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“Служба протокола казахского президента пришла в ужас, когда обнаружила на стенде черноморских курортов гигантскую фотографию Крымского моста. (Напомним, что Казахстан, как, собственно, и другие страны СНГ не признал присоединение полуострова к России) “И вы хотите, чтобы наш президент появился на этом фоне? Так дело не пойдет”, – возмутились чиновники”, – пишет издание.

“Провокационный” с точки зрения казахских чиновников снимок решено было заделать панелями с искусственной растительностью.

“Но когда работы по маскировке практически закончились, пришел черед возмущаться российской стороне. Организаторам было объявлено, что Крымский мост для России – это повод не для стыда, а для гордости. И Владимир Путин вряд ли обрадуется, когда узнает, как с его изображением обошлись в дружественном Казахстане.

В итоге после нескольких часов пререканий, было принято соломоново решение: оформление стенда восстановить, но в ходе экскурсии президентов мимо него не проводить. Вроде как есть Крымский мост на выставке, а вроде как его и нет”, – отмечается в публикации.

В итоге, вместо “Черноморских курортов” Путин и Назарбаев посетили более безобидные с политической точки зрения экспозиции – Ямало-Ненецкого округа, куда их заманили шаманскими бубнами, и Омской области, где бил фонтан сгущенки, а также нескольких казахских регионов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обьяснил причину того, почему Путин и Назарбаев проигнорировали стенд Крымского моста.

“Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)”, — цитирует Пескова РИА “Новости”.

Напомним, Казахстан не признал присоединение Крыма к России.