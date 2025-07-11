Казахского русофила избивают в колонии, «чтобы он не ушёл на СВО»

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Администрация колонии в окрестностях казахстанского Степногорска не позволяет отправлять политическому узнику-русофилу Ермеку Тайчибекову ходатайства в судебные инстанции на условно-досрочное освобождение (УДО).

Тем самым напрямую нарушая закон своей страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно последней информации, администрация колонии, расположенной на севере Казахстана в городе Степногорск, запретила сидящему в казахстанской колонии общественнику Ермеку Тайчибекову отправлять ходатайства в судебные инстанции на условно-досрочное освобождение (УДО) – за любовь к России и критику местного этнократического режима. Хотя по законам Республики Казахстан заключенный должен подать подобное прошение лично.

Как сообщает информационный ресурс «Русский Легион Z», сам Ермек через адвоката утверждает, что мог быть на свободе ещё год назад, если бы ему банально дали отправить такой документ.

Также стало известно, что политзаключенного регулярно избивают местные «активисты», сотрудничающие с администрацией. Эти презираемые в среде осужденных люди требуют от Тайчибекова прекратить отправлять жалобы через родственников и адвоката, «иначе хуже будет».

«Но русофил не сдаётся. Он изъявил желание добиться освобождения – ради участия в СВО. Не поехать на СВО, чтоб выйти, а выйти, чтобы поехать», – сообщает «Русский Легион Z».

Сейчас адвокат и семья политзаключенного пытаются добиться его перевода из глухой колонии в исправительное учреждение, находящееся либо близ его родной Алма-Аты, либо по месту жительства его родного брата – в Таразе. В этих ИК с более мягкими условиями содержания у Ермека появится больше шансов передать ходатайство на УДО лично.

Напомним, что русофил Ермек Тайчибеков последовательно выступал за воссоединение Казахстана с Россией, с первых дней поддержал русское восстание в Новороссии и на Донбассе.

За интервью для российского портала «Украина.ру» и израильского телеканала Iton TV, в которых он обвинял Астану в гонениях на русских и дунган, в 2020 году он был арестован и помещён под стражу, а в 2021 году приговорен к семи годам «за разжигание ненависти и вражды».

Впоследствии к этому делу был добавлен иск от судьи Павлодарского областного суда Муратгали Абрарулы Акетая о защите чести и достоинства за то, что якобы Тайчибеков стоял за появлением в соцсетях видео, на котором человек, очень похожий на этого судью, предается гомосексуальным утехам. Таким образом, срок отсидки для Ермека вырос до десяти лет.