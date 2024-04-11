Казахстан движется по проторенной дорожке Армении на Запад

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Москва Казахстан твёрдой поступью идёт по пути геостратегической переориентации на Запад. Причём в этом Астана сейчас повторяет в деталях не путь «незалежной», а следует по проторенной дорожке Армении, ослабляя изнутри ЕАЭС и ОДКБ.

На эту тему в своей новой публикации рассуждает международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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И, возможно, таков план Великобритании при участии Турции и Азербайджана, которые содействуют сейчас активно в возведении стратегического логистического моста или «окна» между Казахстаном и ЕС через Каспий и Закавказье.

Месяц назад Касым-Жомарт Токаев как раз побывал в Баку, где обсуждал с Ильхамом Алиевым грандиозные планы развития так называемого «Среднего» или Транскаспийского коридора, находящегося полностью под контролем европейских и американских корпораций.

Для воплощения задуманного создается инвестиционный фонд, объединяющий казахстанский национальный фонд Самрук-Казына и азербайджанский холдинг. Деятельность фонда не ограничится финансированием портовых проектов, он также будет поддерживать иные инициативы, связанные с транспортной сферой.

Подобные совместные усилия направлены на повышение мощности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который призван стать альтернативой пути через территорию Российской Федерации. То есть всё это создаётся для того, чтобы нивелировать трубопровод (КТК), идущий в Новороссийск, который возможно перестанет функционировать в случае прямого военного столкновения России со странами НАТО.

Вот почему идёт такое интенсивное развитие инфраструктуры – чтобы в итоге облегчить для Запада вывоз по Каспию в Азербайджан не только казахстанской нефти, но и сухогрузами редкоземельных металлов, которые будут сейчас активно добываться для нужд американского и европейского ВПК, а кроме того урана, закупаемого теми же США и Францией.

Кстати, внутри Казахстана сейчас максимально замалчивается тема подписания в Лондоне дорожной карты, предоставляющей приоритетное право разведки и добычи редкоземельных металлов британским компаниям, которая фактически санкционирует захват этих стратегических ресурсов страны. Ситуация повторяет во многом то, что происходило в 90-е, когда по соглашениям о разделе продукции практически две трети добываемой казахстанской нефти попали в руки Запада.

В этих целях вывоза сырья помимо создания совместного инвестиционного фонда, предполагается еще и организация транскаспийских логистических хабов. Центры будут располагаться как на казахстанском, так и азербайджанском побережьях. Их создание, по мысли организаторов в Баку и Астане, позволит улучшить логистику, сократить сроки доставки грузов.

И это укрепление сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном не ограничивается только экономической сферой, так как это только одна сторона медали. Роль Баку сейчас целенаправленно усиливается в Организации тюркских государств и в Центральной Азии как проводника «тюркской интеграции», который создаёт тем самым плечо поддержки для Астаны в регионе.

Дело в том, что Астана, будучи форпостом англосаксов в Центральной Азии, в то же время нуждается в постоянной поддержке внерегиональных игроков. И такую прямую помощь сейчас оказывает казахстанской правящей элите азербайджанское руководство, которое всё больше вмешивается по заданию Лондона, и Анкары в среднеазиатские дела.

На этом фоне совсем другим красками играют и договорённости министра иностранных дел Турции Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена о совместной деятельности на Южном Кавказе, достигнутые 7 марта в Вашингтоне, которые априори и автоматически подразумевают координацию общих усилий и в Центральной Азии. Тем более что сейчас внутри правящей турецкой партии ПСР и госаппарате победила либеральная проамериканская фракция и обозначился поворот в сторону Запада.

В связи с такой одновременной активизацией Вашингтона, Анкары, Баку и Астаны усиливаются риски и для всего региона в целом в деле его вестернизации и геополитической переориентации через ту же Организацию тюркских государств, что в итоге ведет дело к подрыву ОДКБ, ЕАЭС и всех интеграционных проектов Москвы на постсоветском пространстве.

В частности, сейчас активно создаётся база для продвижения НАТО в регионе под видом той же тюркской и региональной интеграции в военной сфере и опять-таки при активном участии Азербайджана, являющегося по сути протекторатом Турции.

Так, уже в июле 2024 года пять государств Центральной Азии – Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – проведут масштабные совместные военные учения под названием «Бірлестік-2024» (Объединение). Примечательно, что учения будут проходить в Казахстане на полигоне «Оймаша» вблизи Актау и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря.

Целью учений является повышение оперативной совместимости между вооруженными силами стран-участниц и отработка коллективных действий в случае возникновения вооруженных конфликтов. Учения будут включать в себя широкий спектр сценариев, таких как развёртывание сил, ведение боевых действий, оказание медицинской помощи и обеспечение тылового снабжения.

Офицеры штабов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Астане.

В учениях задействуют тысячи военнослужащих, различные виды вооружений и военной техники, включая танки, бронетранспортёры, боевые самолёты и корабли. Также планируется участие подразделений специального назначения, инженерных войск и подразделений тылового обеспечения.

Важным моментом этих учений будет то, что внедряется натовская система управления и связи, а штабы армий республик Центральной Азии и Азербайджана отработают механизмы взаимодействия с дальним прицелом – формирования некого объединения, которое будет прообразом армии «Турана» или подготовительной стадией для проникновения Североатлантического альянса в «мягкое подбрюшье» России.

То есть на глазах происходит размывание и фактическая ревизия ОДКБ, а из цепи «союзников» начинают вырывать не только Армению, но и других участников, которые через по сути турецкий Азербайджан пристёгиваются к НАТО. Да и место учений выбрано вовсе не случайно, так как они ориентированы на защиту каспийских портов Казахстана от некого внешнего противника. Догадайтесь с двух раз о каком таком «противнике» идёт речь.

Таким образом коллективные силы еще и будут защищать этот обходной Транскаспийский маршрут с его инфраструктурой, а соответственно и позиции британских, американских и европейских компаний, грабящих национальное достояние народов всего региона.

Интересно, что на фоне размежевания Еревана с Москвой бурными темпами идёт налаживание политических и торговых отношений между армянским и казахстанским руководством. Как говорится «рыбак рыбака видит издалека». Интересно, что в самый канун визита главы НАТО в столице Армении побывал министр иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, который встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

На переговорах стороны обсуждали как раз тот самый Транскаспийский маршрут, так как очевидно, что после окончательной капитуляции Еревана перед Баку, Армения станет тем самым последним пазлом в новой антироссийской геостратегической конструкции на Южном Кавказе и будет обслуживать пути транспортировки стратегических ресурсов из Казахстана и Центральной Азии на Запад.

«Важно расширить транспортно-логистические связи между Арменией и Казахстаном. Это предоставит новые логистические возможности», – отметил армянский министр на пресс-конференции по итогам встречи с Муратом Нуртлеу.

При этом наверняка стороны обсуждали и вопросы политического взаимодействия и поддержки друг друга, так как по задумке англосаксов выход Армении из ОДКБ и потом из ЕАЭС должен привести к эффекту домино, а следующим этот путь должен проделать уже Казахстан. Поэтому сейчас дипломаты, чиновники разных ведомств и бизнесмены двух стран начали вдруг лихорадочно наводить мосты.

И последними примерами этой тенденции стало отключение платёжной системы «Мир» сначала в Армении, а затем уже в Казахстане и Киргизии. Плюс в Астане вдруг заговорили об отказе от закупок российской электроэнергии. Теперь по словам министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева электроэнергия и газ будут закупаться в Туркмении, что собственно вступает в противоречие с духом создаваемого Москвой в регионе «Газового союза».

Видимо в ближайшее время после инспекционного визита в Казахстан министра внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, который приехал в Астану обсуждать тему предотвращения обхода санкций, введенных против России, таких эпизодов станет еще больше. А значит процессы отрыва РК только усилятся.