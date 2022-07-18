Казахстан может повторить судьбу Украины – Ищенко

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Новости Украины

В случае, если Казахстан будет проводить антироссийскую политику и начнёт ущемление прав русских на своей территории, его ждёт повторение судьбы Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что в состав Казахстана входят территории, которые населены русским населением и были искусственно присоединены к этой республике.

«Да, можно разговаривать о том, что когда-то Казахстану прирезали лишние земли русские и так далее. Может быть, когда-нибудь эти земли можно будет отобрать назад. В конце-концов, за неделю до того, как в Крыму российские войска вышли на улицы и стали наводить порядок, на российском телевидении мне лично, когда я сказал, что скорее Крым уйдёт в Россию, чем Россия уйдёт из Крыма, мне лично депутаты Госдумы говорили: «Вы провокацией не занимайтесь, никогда Россия не будет посягать на Крым, это украинская территория». За неделю до того, как…», – напомнил аналитик.

«Поэтому никто не знает того, как будет завтра или послезавтра, даже российское руководство об этом не знает. Мы исходим из реальности – если будет плохо, значит будет плохо. Будет хорошо, значит будет хорошо. Если можно будет дружить домами, то при всех издержках никто не будет Казахстану особо досаждать. Если Казахстан окажется по какой-то причине второй Украиной, с ним и будет так же, как и с Украиной», – заявил Ищенко.