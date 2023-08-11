Казахстан на грани энергетического коллапса. Но русофобия и подчинение Западу – незыблемы

Казахстан стоит на пороге настоящего энергетического коллапса и без обновления оборудования, сетей и наращивания мощностей за счёт развития атомной энергетики и традиционных электростанций – страну ждёт настоящая катастрофа. Предотвратить этот сценарий можно только через кооперацию с Россией, но мы видим совершенно обратное – отказ от сотрудничества и преклонение перед западной «зелёной энергетикой».

Показателем серьёзного кризиса в данной сфере стали грандиозные аварии этой зимой на теплоэлектростанциях (ТЭЦ) в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау, а также менее крупные инциденты и выход из строя теплосетей в Петропавловске, Кызыл-Орде, Усть-Каменогорске и других городах страны. Дело в том, что из ныне действующих в РК 37 ТЭЦ – 19 уже оказались на грани остановки и были включены в так называемую «красную зону», а 11 в «желтую».

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По информации министерства энергетики общий износ теплоэлектростанций составил 66%, а ключевые ТЭЦ на западе, в центре и на юге республики перевалил отметку в 80%. И проблема в том, что все они попали в результате приватизации в руки девяти частных монопольных компаний, на которых с советских времён не проводилась никакая модернизация.

При этом потребление электроэнергии в РК при вконец изношенной системе и отсутствии новых объемов постоянно растёт, вызывая огромный дефицит. Так, уже сейчас на душу населения оно составляет 4,9 тыс. кВт·ч, что составляет второе место в СНГ после России (6,4 тыс. кВт·ч), а во второй месяц февраля дефицит составил рекордные. 23,3 млн кВт·ч. При этом целые регионы не могут сами себя обеспечить электроэнергией, пополняя недостаток за счёт перетока из соседних областей и стран.

Надо отметить, что у Казахстана нет своей единой национальной энергосистемы как таковой. Так, например, в РК существует три зоны. Западная, которая включает четыре нефтедобывающие области прикаспийского региона – соединена с Россией и является частью российской системы. Северная, доходящая до Караганды также в нескольких местах соединена с Россией и также является составной её частью. Последняя – Южная с центром в Алма-Ате и зависящая уже от поставок из соседней Киргизии и Узбекистана.

Можно сказать, что именно Россия спасла Казахстан от энергетической катастрофы зимой этого года, когда из строя вышли сразу несколько ТЭЦ, предоставив до 10% необходимой генерации за счёт перетока 1300 мегаватт. И в Астане уже привыкли к такой роли потребителя, присосавшись к российской энергосистеме, при том, что около 70-ти традиционных советских еще электростанций всех видов деградируют на глазах и выдают лишь 15200 мегават, а построенные западными инвесторами более 150-ти «зелёных электростанций» в виде ветряков и солнечных панелей лишь условных 2500 мегават.

Причём, зимними вечерами эти дорогостоящие «зелёные электростанции», когда пик потребления и дефицит составляет более 1,3 ГВт с 2021 года, ничего не генерируют и в итоге только ложатся тяжёлым грузом на шее страны, увеличивая общую стоимость тарифов для населения и отечественных предприятий. По сути, с подачи правительства РК – это такая дань, наложенная на всех граждан республики в интересах западных корпораций, навязавших свои дорогостоящие технологии.

Получается, что правящая казахстанская элита собственную традиционную энергетику развивать не хочет, затягивает процесс согласования и решения о строительстве атомной электростанции на юге республики совместно с Росатомом, а предпочтение отдаёт западным «зелёным технологиям», которые проблему роста энергопотребления и вызванного им увеличивающегося дефицита – решить не могут.

Тем временем, наблюдается процесс уменьшения имеющихся резервов мощности, что ведёт к тому, что дефицит мощностей растёт гораздо быстрее, чем прогнозировалось в том же Минэнерго. Так, по оценке самих правительственных экспертов, через семь лет к 2029 году дефицит электрической мощности должен составить больше 3 ГВт. Но, судя по всему, и данная оценка будет переплюнута.

При этом нехватка электроэнергии будет только усиливаться к 2025, а к 2029 году дефицит достигнет своего пика в виде 5,5 млрд кВт·ч. Чем Астана намеревается перекрывать данный дефицит мощностей выработки и катастрофическую нехватку электроэнергии? Снова качать всё из России, рассчитывая, как и с зерном на дешёвую энергию? Скорее всего, других вариантов в Акорде не видят.

При этом западные добывающие корпорации вообще не участвуют в общей тарифной политике, так как обзавелись собственными газовыми электростанциями или ТЭЦ, которые не подключены к казахстанской системе, получая, по сути, энергию по цене себестоимости. То есть Казахстан – идеальная колония, из которой ЕС, США и Великобритания черпают за бесценок полезные ископаемые, да еще навязывают «зелёную энергетику», за которую снова обворовывают страну, не давая строить новые ТЭЦ и развивать атомную энергетику.

Сейчас проамериканскими НПО, фондами, придворными националистами всех мастей с подачи Акорды делается всё, чтобы сорвать процесс принятия решения по строительству АЭС. И главным инструментом подрыва проекта станут назначенные в ближайшее время «общественные слушания», в которых должны будут принять участие прозападные блогеры, журналисты, статусные русофобы и провластные политики.

И, как следствие данного геополитического поворота в сторону Запада, в Астане вообще заговорили о нецелесообразности строительства компанией Росатом АЭС на юге республики. Об этом заявил председатель правления квазигосударственного фонда АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Он посетовал на то, что государство не может позволить себе отдать десятки миллиардов долларов, а потом в технологическом смысле зависеть от России. Смешно слышать это от чиновника, который прекрасно знает, что РК уже на постоянной основе закупает до 10% электроэнергии, а теперь после аварий на двух НПЗ и МАЭК еще и дизельное топливо, и бензин.

Очевидно, что россказни о «зависимости» являются установкой Акорды, которую озвучила «говорящая голова», чтобы продемонстрировать Западу дистанцирование от Москвы и в вопросах энергетической политики.

В итоге, чтобы произвести хотя бы частичный ремонт энергетической инфраструктуры, в Астане планируют не национализацию доведенных до ручки своими олигархами ТЭЦ, а введением новой дани для населения.

Так, принятая правительством в марте программа «Тариф в обмен на инвестиции» и направленная на повышение тарифов для населения, на самом деле является повторением аналогичной 2009-2015 года, которая не обеспечила обновления энергопредприятий и сетей, зато позволила монополистам и олигархам получить сверхприбыль и вывести за рубеж новые миллиарды.

В результате той реформы граждане Казахстана переплачивают олигополиям за электроэнергию до двух триллионов тенге в год. То есть даже при нынешних тарифах, средств более чем достаточно, так как они и так превышают в пять раз, но разворовываются фирмами прокладками и не доходят до ТЭС, ГЭС, ГРЭС и ТЭЦ. Огромные средства просто изымаются из отрасли и накапливаются в частных карманах как назарбаевских, так теперь и токаевских олигархов, которые рассматривают лишь одну перспективу – сохранение изжившей себя вывозной колониальной модели экономики в пользу англосаксов.

Данная политика будет означать энергетическую, водную, транспортную и городскую коммунальную катастрофу в связи с окончательным разрушением советского наследия. В правящей элите главенствуют лишь мечты о превращении Казахстана в некий спекулятивный хаб, не только по разграблению природных богатств страны, но и по перепродаже дешёвого российского зерна и электроэнергии соседям и своему же населению и предприятиям.

Такой хитрый план они намереваются осуществить посредством своего членства в ЕАЭС и ТС, изо всех сил, на самом деле, торпедируя реальную интеграцию, закрывая при этом в нарушение принципов свободной торговли и единой зоны доступ на собственный рынок российского сахара, молока, мяса и другого продовольствия.

Но в Астане слишком переоценивают свои возможности и терпение Москвы, так как в один прекрасный момент «братушки» могут остаться один на один лишь с европейскими ветряками и солнечными панелями.