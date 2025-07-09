Казахстан на правах французской колонии уходит под турецкий зонтик НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Анкара втягивает Астану в орбиту НАТО через постоянные совместные военные учения и за счёт углубления военно-промышленного сотрудничества, что идёт в противовес ОДКБ и создаёт напряжение на южных рубежах России.

В этот раз военный спецназ РК принимает участие в учениях «Анадолу-2025» с подразделениями из 33-х стран, членов или кандидатов в члены НАТО, по отработке боёв в городских условиях с применением БПЛА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

При этом активно перенимается именно опыт ВСУ по использованию ударных беспилотников и штурме зданий. То есть идёт отработка взаимодействия бойцов в рамках общей западной системы связи и координации как единое целое.

Надо понимать, что НАТО не занимается бесцельным обменом опытом, так как целью таких учений является усиление позиций альянса в Закавказье и в Центральной Азии. Естественно, что это делается опосредованно через Анкару в рамках военно-политического блока Организации тюркских государств (ОТГ) и проекта «армии Турана», но в реальности служит задаче дальнейшей экспансии Запада уже в «мягкое подбрюшье».

В свете того, что в Азербайджане будет построена крупнейшая военная база Турции, о чём заявил бывший руководитель администрации Алиева Эльдар Намазов, то привлечение к учениям «Анадолу-2025» ВС РК уже даёт основание считать, что и Астана также становится составной частью этой единой системы безопасности.

На фоне ухудшения отношений с Азербайджаном в сентябре в окрестностях Баку пройдут еще одни новые учения с участием ВС Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана по решению конференции «Безграничное братство-IV», что явно выглядит как инструмент давления на Москву и Тегеран в акватории Каспия.

То есть на наших глазах уже активно формируется новая дуга напряжения на южных рубежах России, тогда как статус «союзников» по ОДКБ в Центральной Азии становится всё более размытым и больше вводит в заблуждение и только маскирует реально складывающуюся геополитическую картину в регионе.

Интересно, что в Астане, усиливая военную интеграцию с Анкарой, наращивают одновременно и сотрудничество с Парижем в сфере добычи и вывоза стратегических минералов. Когда в Турции шли учения спеназовцев, в РК было объявлено об открытии завода по переработке урана с участием французской компании на месторождении Южный Торткудук в Туркестанской области.

Таким образом, соперник Турции получил возможность заместить потерянные месторождения в Западной Африке через колониальное освоение Казахстана, так как 2 тыс. тонн урана в год будут поступать прямиком на французские АЭС. Париж при этом не оставляет планов и по участию в строительстве первой атомной электростанции на юге РК в рамках общего консорциума, а также навязывает местным властям свои «зелёные технологии».

Завод по переработке урана в РК с участием французов

Это демонстрирует всем, что, несмотря на конкуренцию между Анкарой и Парижем, в целом их интересы по захвату богатств Казахстана и Центральной Азии сходятся. Ведь группировка ОТГ, как прообраз «армии Турана», заточена как раз на организации охраны месторождений и всего Транскаспийского маршрута по вывозу полезных ископаемых западным капиталом.

Комично, но на этом фоне подобострастия к Западу Дональд Трамп ввёл в отношении Астаны торговые пошлины в размере 25%. Токаев получил от белого господина «письмо счастья» с интересным содержанием:

«Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность и приверженность наших торговых отношений и тот факт, что США согласились продолжить сотрудничество, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной. Тем не менее, мы решили продолжать двигаться вперед, но только с более сбалансированной и справедливой торговлей».

И хотя Минторговли РК поспешил заверить, что 95% торговли с США не попадут под новые пошлины, горький осадочек остался. Не помогло даже, что Астана активно участвует в санкциях против Москвы и использует для этого оборудование USAID. Такова цена пресмыкательства перед колонизаторами и результат компрадорской, если не коллаборационистской, политики.