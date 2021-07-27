Казахстан начинает антироссийскую игру с Украиной – саморазоблачение посла в Киеве

27.07.2021, Москва, Айнур Курманов

Новости Украины

В тот момент, когда был уже окончательно достроен «Северный поток-2», а ФРГ и США договорились о том, как они будут помогать Киеву в деле энергообеспечения и транзита газа, неожиданно для всех с интервью для портала «legalhub online» выступил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана на Украине Дархан Калетаев. Сам этот демарш казахстанского дипломата явно противоречит всем заверениям первого и второго президентов Казахстана о дружбе и союзничестве с Москвой, так как в интервью указывается о возможности создания транспортных маршрутов из Китая через территорию двух республик в обход России.

Речь идет именно о Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) по которому должны пойти потоки грузов, и Дархан Калетаев рассчитывает оторвать часть товарных масс из Китая, идущих в Европу, и перенаправить их в другую сторону, минуя Россию. А именно через свои порты Актау и Курык на Каспии, далее по морю в Баку, потом по железной дороге до Поти или Батуми, а уже через Черное море в украинский порт Ильичевск и далее в страны ЕС. При этом казахстанский дипломат не сомневаясь назвал Украину составной частью «Великого Шелкового пути».

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«Восточное направление одно из потенциально значимых для Украины. Мы понимаем, что Украина имеет соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом и стремится к тому, чтобы интегрироваться в состав ЕС. Однако Украина, как и Казахстан стоят на большом магистральном маршруте Великого Шелкового пути. По нему торговля и инвестиции могут двигаться от Тихого океана до Атлантики», – отметил Калетаев.

И это вовсе не инициативы или отдельные пожелания посла, а целенаправленная и запланированная политика. Так, 18 июня этого года после некоторого перерыва прошло заседание Межгосударственной казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Состоялся визит в Киев министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова, являющегося сопредседателем Межправкомиссии с казахстанской стороны.

У этого чиновника были переговоры с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Алексеем Любченко, а также прошла отдельная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. По словам Калетаева «принят соответствующий протокол заседания комиссии. Все взято под контроль. Думаю, что это событие придаст существенный импульс двусторонним торгово-экономическим связям».

Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Для этих целей ведется интенсивная реконструкция главного казахстанского транспортного порта на Каспии в Актау (бывший Шевченко). По данным издания «Каспийский Вестник» Основные усилия порта Актау в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут направлены на использование мощностей сухогрузных причалов с переориентацией на контейнерные перевозки.

«Дальнейшее выстраивание единой транспортно-логистической цепочки в направлении маршрута ТМТМ даст прирост транзитных грузов из Китая в объеме не менее 40 тыс. ДФЭ к 2030 году. Инфраструктура порта Актау уже сегодня готова обработать до 100 тыс. ДФЭ контейнеров при замене существующей перегрузочной техники, а в случае модернизации инфраструктуры порта до 2030 года пропускная способность составит до 133 тыс. ДФЭ контейнеров», – указывается в исследовании.

Помимо транзитных перевозок, на которых нынешние партнеры намереваются заработать в перспективе десятки миллиардов долларов, Нур-Султан (Целиноград), по словам Калетаева, нацелен нарастить товарооборот с Киевом до конца года аж на 45%. Это было заявлено на заседании упомянутой Межправительственной комиссии, и казахстанская сторона готова нарастить свой экспорт в Украину на 350 млн долларов по 70 товарным позициям.

Но это еще не всё! За счет развития нового транспортного маршрута, судя по высказываниям Калетаева, руководство Казахстана собирается энергетически спасти Незалежную, так как по нему планируется и добиться поставок нефти и газа в Украину в обход всё той же России. Это также уже обсуждалось и об этом говорит и сам посол Казахстана: «Украинская сторона на прошедшем заседании МПК поднимала вопрос о поставках и транзите легких сортов нефти по нефтепроводам «Одесса 一 Броды» и «Дружба».

А чтобы не показалось мало, Нур-Султан задумал не много ни мало, а потеснить фактически монопольные позиции российских производителей сельскохозяйственной техники в Казахстане за счет массированных поставок украинской продукции в регион и фактически в противовес интересам ЕАЭС. Таким образом казахстанская элита за счет уменьшения прибылей северного соседа как транзитера и производителя промышленной продукции и оборудования собирается финансово сохранить и поддержать Анти-Россию.

И это только еще полбеды, так как Казахстан, по мнению Дархана Калетаева, собирается активно перенимать политический опыт Украины, о чем я неоднократно писал в своих прежних материалах, в том числе и в деле декоммунизации, дерусификации страны и признания «голодомора». То есть процесс украинизации был запущен целенаправленно и заранее сверху в рамках осуществления собственной «националистической революции».

«Для этого сейчас запускается системный историко-архивный проект совместно с Украиной. Мы планируем организовать серию визитов историков, архивистов, поисковиков из Казахстана. До сих пор не открытыми являются многие судьбы казахов и казахстанцев, нашедших здесь последнее пристанище во время Второй мировой войны, во время депортаций в 20-30-х годах. Благодаря нашим украинским партнерам, Укргосархиву мы обнаружили, что в Херсонской области были спецпереселенцы из Казахстана», – отмечает в своем интервью посол Казахстана.

Наращивание же торговли с Китаем, в которой до сих пор правит Компартия, Калетаев оправдывает чисто меркантильными соображениями, но не удерживается и по традиции бросает камни в свою историю, общее советское прошлое и даже в китайских партнеров. При этом почему-то приписывает Поднебесной нашествие джунгар трехвековой давности, а СССР – «геноцид» казахов.

«Мы понимаем также, что у нас есть изъяны в совместной истории с Китаем. Внутри этнической среды казахов большая национальная память о событиях, связанных с джунгарским нашествием в 17-18 веках. Это были времена, когда этнос находился на грани миграционной и социальной катастрофы. Однако такие испытания с избытком нам были представлены и в 20 веке. Здесь уже история с приходом к власти большевиков, установлением коммунистического режима в большом территориальном ареале от Камчатки до Будапешта. Организация Варшавского Договора», – перевирает Калетаев.

Но чтобы не было никаких сомнений в приверженности Западу в качестве вишенки на торте, посол Казахстана на Украине в своём интервью делает утверждение о верности избранному пути в сторону «демократизации».

«Сейчас мейнстрим мировой дискуссии заключается в том, какие модели политики возьмут верх. Автократические или демократические режимы. Для Казахстана никогда не было дилеммы в том, какой путь выбирать. Мы двигаемся на крейсерской скорости к установлению полного демократического режима. Все реформы в рамках президентской модернизационной повестки на это нацелены. Именно демократические императивы в конечном итоге выводят нас в сектор безопасности. И мы продолжаем движение по этому маршруту», – подытоживает посол.

Простыми словами это означает, что правящая элита в Нур-Султане дает понять, что стоит не на стороне «автократических» режимов в лице России, Китая, Белоруссии, Ирана, Кубы и других, хотя состоит с рядом из них в ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, а всецело занимает позицию «демократических» режимов и всего «свободного мира». Даже строит таковой режим семимильными шагами у себя, чем якобы обеспечивает себе безопасность. Согласитесь, очень гнилые аргументы для обоснования своих действий и политического проституирования.

Поэтому как раз Калетаев и организовывал поездку целой делегации национал-либералов на Украину в прошлом году из числа таких деятелей как олигарх Маргулан Сейсембаев, финансирующий националистические и прозападные движения в Казахстане, депутат от правящей партии Нуржан Альтаев, возглавившего «оппозицию». И встречались данные общественники с Михаилом Саакашвили именно для продвижения его идей как в самой республике, так и в соседней Киргизии.

Это интервью во многом подтверждает, какую двурушническую и компрадорскую позицию на самом деле занимает казахстанская правящая элита, отдающая на растерзание США и Западу как страну, так и регион в целом. Только неужели Дархан Калетаев всерьез верит в то, что тот же Китай будет своими финансовыми ресурсами и транзитом подпитывать враждебные «демократические» режимы и Анти-Россию, а также благосклонно и безропотно отнесется к появлению новых лабораторий и американских военных организаций и «учебных» центров в Казахстане?

Как известно, опасные игры и авантюры в итоге всегда печально заканчиваются для тех, кто их затеял. Понимают ли это хозяева Калетаева?