Казахстан накануне восстания. Астана наступает на старые грабли

Запад Казахстана снова охвачен забастовкам, а неадекватная реакция властей и работодателей может привести к вспышке массовых выступлений, что на фоне энергетического и коммунального коллапса неминуемо вызовет очередной политический кризис.

Об этом в своей новой статье пишет международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Дело в том, что с 11 декабря забастовало пятьсот рабочих нефтесервисной компании ТОО West Oil Software на месторождении Жетыбай Мангистауской области, которые протестуют до сих пор. Но они выдвинули важные требования, которые поддерживаются сотнями коллективов таких же сервисных компаний не только в области, но и в соседних нефтедобывающих регионах, что сразу привело к тому, что забастовка превратилась в знаковую акцию, на которую сейчас смотрят все.

Речь идёт о том, что нефтяники потребовали обновления устаревшего оборудования, включения их коллектива в состав государственной компании «КазМунайГаз» и введения единой системы оплаты труда. Фактически это призыв или лозунг национализации и пересмотра итогов оптимизации и приватизации. Ведь ранее данное предприятие West Oil Software было составной частью дочерней компании «КазМунайГаз» и её просто вывели за ворота, проведя оптимизацию, превратив в частную контору.

И такую операцию менеджмент «КазМунайГаза», получавший рекомендации западных консалтинговых фирм, провернул с сотнями вспомогательных предприятий по всей стране за последние годы, сразу лишив многие десятки тысяч рабочих стабильной зарплаты, социального пакета и даже постоянной работы. Теперь каждая такая частная контора превратилась в подрядчика и ведёт конкурентную, а на самом деле коррупционную борьбу за получение тендера на выполнение работ на год.

Год заканчивается, как и тендер, и не факт, что тот или иной коллектив останется при работе, если не «выиграет» очередной тендер по теневым схемам. И в таком положении оказались даже стратегические предприятия, как например, буровики компании ТОО «Бургылау», которые несколько месяцев бастовали с февраля прошлого года, требуя их немедленной национализации и отмены результатов незаконной приватизации.

Того же требовали весной уже этого года и рабочие нефтесервисной компании «Берали Мангистау Company», направив целую делегацию из двух сотен нефтяников в Астану, где те дневали и ночевали у здания министерства энергетики. Они считали, что нужно положить конец порочной практике заключения непрозрачных и ненужных тендеров и вернуть все сервисные компании обратно в состав основного производства, закончив данную чехарду и направив все прибыли в государственную компанию.

Но тогда правительство и руководство «КазМунайГаза» посчитали требования рабочих Мангистауской области завышенными и отдали приказ ОМОНу применить силу и очистить площадь перед их офисами от нефтяников. Этот шаг властей спровоцировал тут же двухдневную всеобщую забастовку и массовые митинги в Актау, Жанаозене и по всему региону и только освобождение всех задержанных остановило протесты, чуть было не повторившие январские события.

Но в Астане из тех протестов не вынесли никаких уроков, так как история сейчас повторяется практически под копирку. Вместо того, чтобы вступить в переговоры с рабочими West Oil Software, власти на следующий же день, 12 декабря, проводят тайком заочный районный суд и признают забастовку незаконной, а затем вводят на месторождение Жетыбай отряд СОБРа и многочисленные силы полиции, несмотря на то, что там идут постоянные митинги, а выступление поддержали местные жители и рабочие всех соседних предприятий.

В итоге десятки активистов уволены, на многих бастующих завели административные дела, а теперь еще и прокурор Каракиянского района Аманжол Айтуганов пригрозил бастующим нефтяникам карами «за участие в незаконной забастовке» и «за разжигание социальной розни», возбудив против них уголовные дела. И эти действия вызвали лишь эффект красной тряпки, то есть дальнейшего провоцирования.

Такую же роль играет и глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев, который назвал действия бастующих деструктивными и скрыл перед журналистами тот факт, что предприятие West Oil Software было ранее структурным подразделением государственной компании.

Глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев.

Интересно, но именно он, будучи министром энергетики в начале января 2022 года и одновременно ставленником среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева, отстаивал тогда необходимость повышения цен на сжиженный газ и абсурдность и нереальность требований бастовавших. Говорил он это пока не был уволен Касым-Жомартом Токаевым за провал энергетической политики уже после того как массовые протесты перекинулись на все остальные регионы страны.

Теперь снова к бочке с порохом те же самые чиновники, что и в январе прошлого года, подносят фитиль и еще специально ворошат, что только ведёт к дальнейшей эскалации и к неминуемому взрыву. Заявляя, что якобы нефтяники отказываются от переговоров, местные власти врут, так как никто с бастующими и не пытался вести переговоров, ведь от них требуют лишь одного – разойтись.

Но разойтись они уже не могут, так как уверены, что после возвращения с вахты тут же будут арестованы. А пока они находятся всем коллективом, то при поддержке рабочих соседних компаний и местного населения, которые собирают им продовольствие, воду и тёплые вещи, у них есть еще шанс продержаться и добиться уступок. И вот как итог – пару дней назад бастующие выдвинули теперь новое требование – отставки министра энергетики РК Болата Акчулакова и руководства «КазМунайГаза» во главе с Магзумом Мирзагалиевым.

А уже 19 декабря с аналогичным требованием забастовали рабочие Бузачи Оперетинг ЛТД» на другом месторождении Мангистауской области. Рабочие сервисной компании «Мунайспецснаб» в Жанаозене заявили, что готовятся провести 23 декабря предупредительную забастовку, а если их требования, практически аналогичные тем, что у нефтяников West Oil Software, не будут выполнены, то они начнут бессрочную забастовку. Таким образом в Мангистауской области вскоре появится уже три очага забастовок и протестов.

То есть власти своей непримиримостью сами подтолкнули рабочих к объединению и к разрастанию борьбы. Попытка силового разгона бастующих лишь приведёт к повторению январских событий прошлого года или в лучшем случае апрельских нынешнего и к тому, что социальные протестные выступления и забастовки перекинутся снова на нефтедобывающие регионы, а затем и на остальную республику.

Основная причина всего этого – продолжающийся процесс разгосударствления отрасли в интересах олигархов и транснациональных корпораций. А с учётом того, что Астана планирует приватизировать в пользу западного капитала активы «КазМунайГаза», требования рабочих о пересмотре итогов приватизации вообще повисают в воздухе и могут быть реализованы только в результате дальнейшей радикализации борьбы и в случае кардинальной смены курса правительства. А это делает противоречия интересов просто непримиримыми.

Плюс накладывается экономическая проблема, которая уже влияет на социальную обстановку – это угасание ряда месторождений в Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях Западного Казахстана. Уже сейчас в республике добывается до двух миллионов баррелей нефти в сутки и объемы будут наверняка падать, тогда как еще 10 лет назад при Нурсултане Назарбаеве правительственные эксперты надеялись выйти уже сегодня на уровень 2,5 – 2,6 миллионов баррелей.

Просчёт оказался связан с технологическими трудностями при извлечении нефти на крупнейшем месторождении «Кашаган» на Каспии, что и похоронило мечты Астаны сравняться с тем же Ираном и Ираком.

Угасание месторождений напрямую скажется на населении западных регионов страны, которые практически были полностью деиндустрализированы в 90-е годы, а нефтедобыча и смежные отрасли стали единственным источником рабочих мест.

С учётом того, что именно в Мангистауской области самое активное рабочее забастовочное движение, закрытие производства и сокращение сотрудников как частных, так и квазигосударственных предприятий национальной компании «КазМунайГаза» неминуемо приведёт к новой волне протестных выступлений.

При существующих официальных профсоюзных объединениях, которые не имеют никакого авторитета и влияния среди коллективов, у правительства и менеджеров компаний нет никаких шансов справиться с развивающимся рабочим движением, превращающимся постепенно в самостоятельный субъект политики.

Местные жители и нефтяники ранее и сейчас требуют от правительства открытия новых производств и предприятий, не связанных с нефтедобычей, пересмотра кабальных контрактов и соглашений о разделе продукции с западными корпорациями, владеющими двумя третями всей добывающей промышленности и тремя четвертями нефтянки. Но кто их слышит? Проще окружить бастующих отрядом СОБРа, арестовать зачинщиков, а вот то, что подобное вызовет настоящее восстание в регионе, похоже в Астане никого не волнует.