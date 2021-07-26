Казахстан охватили забастовки против неолиберальной модели, навязанной Западом

26.07.2021, Москва, Айнур Курманов

С конца июня в Мангистауской области на западе Казахстана не прекращаются забастовки нефтяников, и они вполне способны привести к общереспубликанским стачкам и росту протестных настроений в стране.

Данные выступления с социально-экономическими требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы можно назвать законной реакцией коллективов на ужесточение неолиберальной сырьевой модели капитализма, построенной интересах западных добывающих компаний.

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Всё началось с того, что 30 июня стартовала недельная забастовка рабочих сервисного предприятия ТОО «Кезби» в городе Жанаозен, которые занимаются бурением и обслуживают скважины на месторождениях Мангистауской области. Оказывается зарплаты бурильщиков не превышали в тяжелейших условиях при изношенном еще советском оборудовании не достигала и 320 долларов, штаты бригад оказывается некомплекты, а сотрудники не имеют даже спецовок и нужных инструментов.

В итоге терпение 1200 рабочих лопнуло, и они потребовали повышения зарплаты на 100%, начисление необходимых выплат за переработку, улучшения условий труда, закупки новых грузовиков и оборудования. В итоге ни депутаты от правящей партии, ни местные акимы, ни увещевания прокурорских не смогли заставить людей разойтись с территории предприятия и отправиться на вахты. При этом бастующих постоянно поддерживали продуктами и водой местные жители и рабочие соседних предприятий.

Причины этого выступления лежат на поверхности. Это и ползучая девальвация местной валюты тенге, которая обесценивается, и рост почти в два раза цен на продукты питания, которые в этом полупустынном регионе завозные. Но главное недовольство коллективов заключается в том, что иностранные менеджеры и советники навязали как на уровне компаний, так и через чиновников правительства необходимость проведения политики оптимизации, в результате чего все сервисные и вспомогательные подразделения были отделены от основного производства и превращены в частные лавочки в виде товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО).

Через десять лет этой порочной практики основная масса нефтяников оказалась в положении бесправных батраков с низкими зарплатами, без социального пакета гарантий, незащищённых от любых прихотей и произвола хозяев этих лавочек, выжимающих соки из местных рабочих. При этом зарплата западных, арабских, турецких и даже азиатских специалистов той же квалификации за равный труд оказалась выше в несколько, а порой и в десять раз. Этот факт отчётливо показывает неоколониальный характер добывающей экономики республики.

Поэтому сейчас и ранее были популярны лозунги уравнения заработной платы между местными и иностранными работниками, возвращения всех ТОО обратно в состав основных производственных объединений и полная национализация всей добывающей промышленности с изгнанием транснациональных корпораций с территории Казахстана. Рабочие отчетливо видят нещадную эксплуатацию недр со стороны иностранцев, постоянные выбросы сероводорода в атмосферу и разливы нефти в степи и на Каспийском море, что ведет к экологической катастрофе.

Заполнение пустот водами рек приводит к опустыниванию западного Казахстана, а каналы по углублению дна Каспия ведут к его обмелению и к уничтожению всей природы и фауны региона. И хозяйничают как раз-таки американские и европейские корпорации.

Следует также еще раз напомнить о доле Казахстана в консорциумах по добычи нефти на двух крупнейших месторождениях каспийского шельфа – Тенгизе и Кашагане. Так, на месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО «Тенгизшевройл» национальный оператор «КазМунайГаз» имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП «ЛукАрко» (США) – 5%.

На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор «КазМунайГаз» имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.

Похожая ситуация сложилась и в Мангистауском регионе. Естественно, что после того как 7 июля бастующие рабочие ТОО «Кезби» победили и их основные требования были выполнены, то после этого остановить забастовочное движение было невозможно. Через неделю забастовали 1200 работников охранной компании «KMG-Security», которые выполняют также функции пожарных и спасателей. С 15 июля забастовали рабочие уже транспортного предприятия ТОО «МунайCпецCнаб Компани», где хозяева даже не выдавали рабочим на руки трудовых договоров, не причисляли пенсионные начисления и социальные выплаты.

В итоге на территориях предприятий возникли целые палаточные городки, а все попытки запугать уголовными делами и массовыми увольнениями ни к чему не привели. В процессе акции протеста к бастующим присоединился коллектив ТОО «KUNAN HOLDING», выдвинувший аналогичные требования повышения зарплаты на 100%, соблюдения трудового законодательства и улучшения условий труда.

Работодатели и местные власти, стремясь погасить выступления через пять дней удовлетворяют требования охранников, а затем и транспортников. Но снежный ком уже было не остановить. Так, в Жанаозене с 19 июля останавливаются сразу работы на шести предприятиях. При этом на забастовку выходят даже работницы мойщицы компании ТОО NBC, а также коммунальщики и даже дворники. На данный момент в забастовке принимают участие рабочие более десяти. предприятий в Мангистауской области.

В самом областном центре городе Актау в субботу 24 июля на протест вышли рабочие ТОО «Oil Construction Company» (ОСС), которые потребовали уже свободы профсоюзной деятельности. Они провели митинг и записали видеообращение, где отметили многочисленные факты давления со стороны работодателя и несоблюдения им норм закона «О профсоюзах». Рабочие пообещали присоединиться к забастовкам, если их не услышат.

Впрочем, все реальные профсоюзы в стране после принятия натипрофсоюзного Трудового Кодекса и того же закона «О профсоюзах» уничтожены, а официальная Федерация профсоюзов Казахстана не пользуется авторитетом и влиянием среди трудящихся. В результате чего власти остались фактически один на один с бастующей массой рабочих, которая уже достигла только в Жанаозене около 10-ти тысяч человек.

В связи с ростом забастовок не исключена эскалация насилия уже со стороны руководителей ТОО и иностранных хозяев. Так, в ночь с 22 на 23 июля к палаткам бастующих приезжали на джипах бандиты, нанятые работодателями, но получили достойный отпор и ретировались. Начали звучать угрозы массовых увольнений, и подачи в суд о признании всех забастовок незаконными. В результате чего реальным становится возбуждение уголовных дел в отношении активистов за «разжигание социальной розни», «за организацию и призывы к незаконной забастовке» и «за участие в незаконной забастовке».

Накал противостояния сейчас доходит до такой степени, что за бастующих вступились и российские профсоюзы. Так, генеральный секретарь Союза профсоюзов России и председатель Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов Евгений Куликов направил 21 июля специальное письмо на имя президента Казахстана, в котором призвал воздержаться от насилия. «Евразийское бюро ВФП призывает власти Казахстана не допустить применения репрессий в отношении бастующих рабочих как в Жанаозене и Мангистауской области, так и по всей республике, которые к сожалению, на протяжении 10-ти лет стали порочной практикой в решении трудовых конфликтов. Все требования бастующих должны быть выполнены, а трудящимся должны быть предоставлены все условия для беспрепятственного создания собственных профсоюзов и ведения переговоров с работодателями без вмешательства со стороны государства», – говорится в заявлении.

А иностранным и местным хозяевам есть чего опасаться, так как забастовки, начавшись в добывающей отрасли, охватили предприятия в разных городах страны. Так, 8 июля забастовали железнодорожники Шымкента, а 13 июля отказались спускаться под землю метростроители Алматы, 22 июля вышли на забастовку работники скорой помощи в Алматы и водители автопарка в Семипалатинске. И везде требования одни и те же. Это повышение заработной платы на 100%, улучшение условий труда.

Более того, забастовки теперь могут парализовать всю нефтедобывающую промышленность. Так, в воскресенье 25 июля они перекинулась на соседнюю Атыраускую (Гурьевскую) область, где на месторождении Тенгиз остановили работу сотрудники ТОО «Eurest Support Services» (ESS). Фактически рабочие повторяют требования своих собратьев из Жанаозена и Актау. Все эти события являются важным предупреждением властям Казахстана, которые заигрались с западными и транснациональными корпорациями, отдав им все активы, а своих рабочих превратив в рабов.

Ситуацию коренным образом может поменять только пересмотр контрактов по недропользованию с американскими и европейскими компаниями, национализация добывающих предприятий и отказ от неолиберальных концепций и советов со стороны консалтинговых фирм и менеджеров, которые раздробили отрасль, проведя политику оптимизации. В ином случае забастовочная волна будет со временем только нарастать, а социальное недовольство может реально перерасти в политический кризис.