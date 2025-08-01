Казахстан по приказу Лондона взялся сгноить в тюрьме второго известного блогера – по делу о «сепаратизме»

В Казахстане и республиках Центральной Азии начинаются репрессии против пророссийских блогеров за их позицию. Всё это происходит синхронно и координируется из одного центра.

Можно сказать – это плод договорённостей в рамках военно-политического блока Организации тюркских государств, когда республики ЦА внедряют опыт, наработанный Баку по аресту пророссийских активистов, блогеров и журналистов. Ясно, что приказы идут из Лондона и Анкары.

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Интересно, что именно в момент поездки Токаева на встречу с Эрдоганом сотрудниками КНБ переводится после окончания административного ареста в СИЗО на два месяца блогер Аслан Толегенов, известный как «Северный Казах», который на своём ютуб-канале развенчивал инициаторов русофобских кампаний в РК. Комитетчики возбудили в отношении него уголовное дело по статье 174 части 1, вменяя ему в вину разжигание розни.

Ранее против Аслана была совершена провокация с участием казахского националиста агента-провокатора КНБ, который устроил с ним скандал, что стало основанием сначала для административного ареста, а затем и перевода блогера в статус подозреваемого по сфабрикованному делу.

Российский политолог Никита Мендкович считает, что следствие сознательно пытается обвинить Аслана в пропаганде «сепаратизма», для чего и был устроен цирк с подставным нациком.

«Ситуация осложняется обвинительным уклоном следствия. По сообщениям, протоколы систематически переписываются в сторону ужесточения статьи обвинения. В то время как изначально Толегенова арестовали по обвинению в «мелком хулиганстве», теперь, по слухам, есть неформальное указание «найти сепаратизм» в его действиях. Это вызывает серьёзные вопросы о предвзятости и законности происходящего», – отмечает эксперт.

В последующем сторонники Аслана распространили текст его заявления, где он обвиняет офицеров КНБ в попытке навесить на него еще более тяжкую вторую часть вменяемой уголовной статьи, которая карает уже за организованную группу, а также сетует на то, что ему отказывают в адвокате. Следователи стараются подключить к расследованию своего ручного государственного защитника.

«Так 25.07.2025 г. сотрудники СОГ-ВРИОД Управления Департамента КНБ РК по Акмолинской области удерживали меня до 22:00 часов один из сотрудников некий Арман, а также руководитель СОГ-ВРИОД, заместитель начальника 9 управления ДКНБ по Акмолинской области майор н.б. Дюсембин К. Ж. провели со мной неформальный разговор в ходе которого сказали, что если я буду участвовать в дальнейших следственных мероприятиях со своим адвокатом, то они с их слов меня “закатают по полной” и что именно адвокат должен быть от государства. Кроме того, майор Дюсембин К.Ж. постоянно коверкает мои ответы на его вопросы – на свой лад. Тем самым, создается впечатление, что они статью 174 часть 1 УК РК в которой я являюсь подозреваемым, пытаются квалифицировать в более тяжелую экстремистскую», – указывает Аслан Толегенов.

Очевидно, что КНБ хочет изолировать Аслана от своих сторонников, лишив квалифицированной помощи, и стремится сломать его угрозами и созданием невыносимой обстановки в камере через подсадных заключённых.

Это полностью повторяет технологию, применённую ранее в отношении Ермека Тайчибекова, осуждённого на 11 лет за интервью порталу Украина.ру, а также в отношении фигурантов «Петропавловского совета трудящихся».

Понятно, что КНБ пытается слепить большое дело против ряда блогеров и активистов в РК, проведя серию арестов, а также доказать прямую связь Аслана с Москвой, от которой он якобы получал «преступные указания».

Это и есть зачистка политического поля Казахстана от тех, кто выступает за продолжение процесса интеграции и противостоят националистическим и прозападным силам, которые намерены ускорить процессы украинизации республики. При этом аналогичное дело фабрикуется против блогера «Товарища Азиза» в Узбекистане и под аналогичной угрозой находится «Нур Исмаил» в Киргизии, что говорит о единой схеме действий спецслужб стран ОТГ.