Казахстан погрузился в коммунальный коллапс. Ждем звонок Токаева в Кремль с криком о помощи

Россия уже дважды спасала нынешнее руководство Казахстана. Один раз в январе 2022 года, а во второй раз во время отопительного сезона в прошлую зиму, предоставив электроэнергию и топливо.

Но вместо благодарности получила только нарастание русофобии и усиление прозападного вектора. Сейчас же история вновь повторяется в более значительных масштабах, и из Астаны вновь обязательно побегут просить у Москвы помощи.

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Почему это произойдет в своем материале объясняет международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

Дело в том, что Казахстан с наступлением морозов накрыла серия крупных аварий в системе теплоснабжения и водоснабжения городов из-за полной изношенности сетей и ТЭЦ, что уже превращается в политический фактор недоверия со стороны населения в отношении существующей компрадорской власти и проводимой ею неолиберальной политики приватизации и сокращений.

«Тоталитарный» советский режим вновь подкинул казахстанским чиновникам проблемы, так как выстроенная при проклятых коммунистах система отказывается функционировать, а с начала декабря в местных СМИ практически идут постоянные сводки с «фронтов» ЖКХ.

В Балхаше, Актау, Степногорске и даже в Алма-Ате из-за прорывов теплосетей часть жителей осталась без отопления. В Атырау, Актау и Темиртау возникли серьезные проблемы с водоснабжением из-за аварий на водоводах.

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В Жамбылской области целый ряд сёл остался без газового отопления. Прорывы на теплотрассах отмечены в Караганде, Кокшетау, Кентау и других городах страны. Но больше всего взволновала многих ситуация на Экибастузской ТЭЦ, в которой были выявлены повреждения из-за чего жители города остались на несколько часов без тепла. А ведь именно там прошлой зимой случилась самая большая авария, приведшая к настоящей коммунальной катастрофе целый город.

Правда, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев громогласно заявил, что все эти многочисленные инциденты вообще не подпадают под определение техногенных аварий. С этим, видимо, соглашался и нынешний премьер Алихан Смаилов, но затем дежурно уволил на днях заместителя министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, который и стал «козлом отпущения» за допущенные просчёты в проведении плановых ремонтных работ.

Напомним, что прошлой зимой из-за аварий на ТЭЦ Петропавловска, Усть-Каменогорска, Жезказгана, Экибастуза, Риддера и других городов возник огромный дефицит электроэнергии в стране, что привело к росту социально протестных настроений в Казахстане. И тогда Касым-Жомарта Токаева, как и в январе 2022 года, снова спасла Россия, направив в республику 10% необходимой генерации за счёт перетока 1300 мегаватт, о чём мы ранее также писали.

После этого президент РК прилюдно обещал изменить ситуацию к лучшему. Для этого даже была создана специальная комиссия, которая указала на 19 ТЭЦ, которые нуждались в срочном ремонте на сумму в 90 миллиардов долларов. На капитальный ремонт сетей по всей стране требовались уже триллионы тенге, но их решили брать не с иностранных корпораций, а с населения, как и на модернизацию тех же теплоэлектростанций в рамках программы «тариф в обмен на инвестиции». И это уже привело к росту тарифов в среднем на 30 – 40% по всей стране.

На самом деле она является повторением аналогичной программы 2009-2015 года, которая не обеспечила обновления энергопредприятий и сетей, зато позволила частным компаниям-монополистам получить сверхприбыль за счёт повышения тарифов и вывести за рубеж значительные средства.

В результате той реформы граждане Казахстана переплачивают олигополиям за электроэнергию до двух триллионов тенге в год, тогда как средства просто изымаются из отрасли через посреднические компании.

То есть вместо национализации отрасли, проведения расследования деятельности олигархов, которые довели систему до полного коллапса, Астана продолжила прежний курс поддержки частных монополий, децентрализации и разгосударствления. Помимо того, что правительство залезло в карманы к рядовым казахстанцам, оно решило еще и изъять их пенсионные накопления якобы для «спасения» энергетической системы.

Речь идёт о 1,5 триллионах тенге (порядка 3,3 миллиарда долларов по курсу), переданных решением государственной комиссии по вопросам модернизации экономики из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на нужды министерства энергетики. Но дело в том, что далеко не все эти деньги будут вложены в реконструкцию изношенных ТЭЦ, а пойдут на закупку и внедрение дорогостоящих европейских «зелёных» технологий.

Нельзя забывать, что в конце сентября в Берлине на саммите С5+1 Касым-Жомарт Токаев договорился с немецкой компанией Siemens Energy реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана. И контракт является многомиллиардным и завязан на дальнейшем внедрении ветряков и солнечных панелей, что ведет лишь к увеличению себестоимости вырабатываемой электроэнергии и ложится грузом на плечи населения и предприятий.

Такие же ветряки намерена построить еще и французская компания после ноябрьского визита уже Эмманюэля Макрона в Москву. Но самое главное, что они не способны решить проблему увеличивающегося дефицита электроэнергии, который оценкам того же Минэнерго через шесть лет составит 5,5 млрд кВт·ч. Плюс Казахстан будет полностью зависим от поставок запчастей, да еще и вынужден будет содержать высокооплачиваемый иностранный инженерный и технический персонал.

То есть мало того, что рядовых граждан обложили данью в интересах олигополий, владеющих ТЭЦ и энергосетями, но еще и забрали у них их пенсионные средства, которые уже точно невозможно будет вернуть в рамках убыточных программ по «перевооружению» энергетической системы. Естественно, что «зелёные» станции никого не согреют и не обеспечат достаточным освещением.

Получается, что население страны еще и оплачивает все эти энергетические проекты, навязанные Казахстану со стороны ЕС, идя по пути обнищания и рабской зависимости. Это очень напоминает те реформы, которая проводила «незалежная» еще до СВО в энергетической сфере, максимально завышая тарифы и оставляя население без отопления и электричества.

И нынешняя ситуация является проявлением типичного колониализма. Мало того, что все месторождения нефти и газа, всех металлов и других полезных ископаемых остались в руках американских, британских и европейских корпораций по прежним кабальным контрактам по недропользованию и соглашениям о разделе продукции, заключенным Назарбаевым в 90-е, но еще им же передаются и стратегические месторождения редкоземельных металлов, никеля и урана.

Вместо того, чтобы пересмотреть соглашения о разделе продукции, и если не национализировать, то хотя бы значительно увеличить долю присутствия Казахстана во всех добывающих проектах, и таким образом получить необходимые средства для модернизации инфраструктуры, энергосистемы и ЖКХ городов, правящая казахстанская элита решила остаться в роли таких приказчиков западного капитала. Идя при этом на дальнейшее усугубление ситуации ради сохранения вывозной модели экономики и принося для этого в жертву собственный народ, обрекая его на холод, голод и деградацию.

При этом в Астане всерьез считают, что в преодолении подобных техногенных катастроф им по-прежнему бескорыстно поможет добрая Москва, тогда как они будут из своей территории также, как и прежде, лепить спекулятивный хаб, не только по разграблению природных богатств страны, но и по перепродаже предоставляемого дешёвого российского зерна и электроэнергии своим соседям и собственному же населению.

А в качестве «благодарности» Акорда будет и дальше наращивать поставки по обходным маршрутам на Запад, строить новые военно-биологические лаборатории США, отдавать стратегические месторождения редкоземельных металлов для нужд западного ВПК. В качестве подтверждения вот вам такие цифры.

Казахстан увеличил экспорт нефти по Транскаспийскому коридору в шесть раз. В соответствие с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, АО НК «КазМунайГаз» и SOCAR (нефтяная госкомпания Азербайджана) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан».

И в этом случае даже не скрывается, что решение было принято в 2022 году для того, чтобы снизить логистическую зависимость от России и развить инфраструктуру этого геополитического «окна в Европу» для вывоза не только нефти, но и в последующем тех же редкоземельных металлов, урана, никеля и других полезных ископаемых, необходимых для европейских и американских военно-промышленных концернов.

Правда эти планы сейчас натыкаются как на нынешний развал энергетической системы, доставшейся от СССР, так и на коллапс тепло и водоснабжения городов, что сейчас превращается в настоящий кризис государственного управления. Мало того, что бастуют нефтяники на западе страны, так теперь еще начали выходить на митинги и жители замороженных городов и населённых пунктов.

Поэтому следует ожидать нового звонка от Касым-Жомарта Токаева в Кремль с криком о помощи. Это уже будет третье по счёту спасение «надёжного союзника»…